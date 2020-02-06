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Контрабандисты пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике

06.02.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Контрабандисты пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Тревожная группа возле границы обнаружила двоих неизвестных, пытавшихся незаконно переместить через границу контрабанду с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в Государственном пограничном комитете. Нарушители пытались скрыться, но их задержали. 

У них изъяли четыре короба сигарет и целый арсенал подручных технических средств: беспилотный летательный аппарат, устройства его управления и запуска, портативный тепловизор.

В отношении задержанных начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима) и по ст.23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Виновным грозит штраф в размере до 50 базовых величин по каждой из статей, либо административный арест за неповиновение. 

Контрабандисты пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике
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