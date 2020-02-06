Контрабандисты пытались переправить сигареты в Латвию на беспилотнике

Источник материала: Аргументы и факты

Тревожная группа возле границы обнаружила двоих неизвестных, пытавшихся незаконно переместить через границу контрабанду с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в Государственном пограничном комитете. Нарушители пытались скрыться, но их задержали.

У них изъяли четыре короба сигарет и целый арсенал подручных технических средств: беспилотный летательный аппарат, устройства его управления и запуска, портативный тепловизор.

В отношении задержанных начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима) и по ст.23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).