В 42 года внезапно умер начальник ГАИ Могилевской области. Он проработал всего 3 месяца

Источник материала: Tut.by

5 февраля скоропостижно скончался начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Вячеслав Крылов. Ему было 42 года, сообщает УВД Могоблисполкома. В новой должности Вячеслав Крылов проработал 3 месяца.



Фото: УВД Могоблисполкома

Вячеслав Крылов родом из Шклова. В 2000 году окончил Академию МВД, в 2015-м — Академию управления при президенте.

В милиции прослужил 24 года. Начинал в 1996 году инспектором по дознанию группы дознания Шкловского РОВД. Потом был следователем в Шкловском РОВД, старшим инспектором группы кадров.

С апреля 2002 года по октябрь 2019-го прошел путь от начальника отделения уголовного розыска до начальника Шкловского РОВД. В октябре 2019 года был назначен начальником управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома. В этой должности он сменил Михаила Невмержицкого, который руководил ГАИ последние 9 лет.

Церемония прощания с полковником Вячеславом Крыловым будет публичной и пройдет 7 февраля с 10.00 до 13.00 в Шклове в районном Центре культуры на улице Советской, 2.