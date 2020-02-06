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В 42 года внезапно умер начальник ГАИ Могилевской области. Он проработал всего 3 месяца
Источник материала: Tut.by
5 февраля скоропостижно скончался начальник управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Вячеслав Крылов. Ему было 42 года,
Вячеслав Крылов родом из Шклова. В 2000 году окончил Академию МВД, в 2015-м — Академию управления при президенте.
В милиции прослужил 24 года. Начинал в 1996 году инспектором по дознанию группы дознания Шкловского РОВД. Потом был следователем в Шкловском РОВД, старшим инспектором группы кадров.
С апреля 2002 года по октябрь 2019-го прошел путь от начальника отделения уголовного розыска до начальника Шкловского РОВД. В октябре 2019 года
Церемония прощания с полковником Вячеславом Крыловым будет публичной и пройдет 7 февраля с 10.00 до 13.00 в Шклове в районном Центре культуры на улице Советской, 2.
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Полковник скоропостижно скончался, сообщает УВД Могоблисполкома.
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