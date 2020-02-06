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Ржавой воде — бой. Пять станций обезжелезивания появились в Вороновском районе в минувшем году

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ржавой воде — бой. Пять станций обезжелезивания появились в Вороновском районе в минувшем году

Проблема повышенного содержания железа в питьевой воде для Беларуси не новая. Для того чтобы очистить живительную влагу от примеси, в республике уже не первый год строятся станции обезжелезивания воды. В минувшем году в Гродненской области начали функционировать 45 станций обезжелезивания. Пять из них появились в Вороновском районе.

— Согласно подпрограмме 5 «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в прошлом году в Вороновском районе планировалось строительство трех станций обезжелезивания: в Беняконях, Мисевичах, Переганцах. В августе 2019г. они были введены в строй, — рассказал директор Вороновского РУП ЖКХ Валерий Желудевич. — В сентябре было принято решение о дополнительном строительстве еще двух подобных объектов. И в кратчайшие сроки в декабре минувшего года в Клайшах и Дотишках были построены и введены в строй станции обезжелезивания. Это позволило выполнить доведенное задание по социальным стандартам — качественной водой обеспечены 93,4% жителей района.

Кроме того, по подпрограмме «Обеспечение качества и доступности услуг» Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» прошла модернизация участков сетей водопровода в Радуни: на улицах Гагарина, 13 Июля, Ленина, Кирова.

Финансирование строительства станций было из двух источников — республиканского и областного бюджетов. Проведение строительно-монтажных работ хозспособом позволили существенно сэкономить бюджетные средства. Из предусмотренного объема финансирования в 478 тысяч рублей экономия составила без малого 205 тысяч рублей.

В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза. Среди основных задач министр также назвал сдерживание роста затрат на жилищно-коммунальные услуги, увеличение использования твердых коммунальных отходов до 25%, реализацию программы по замене лифтов, а также формирование госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы.

Галина ШЛЕМПО.

Фото носит иллюстративный характер.

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Теги: Гродно
 
 
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Проблема повышенного содержания железа в питьевой воде для Беларуси не новая. Для того чтобы очистить живительную влагу от примеси, в республике уже не первый год...
 
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