Риск послеродовой депрессии связали с общей анестезией при кесаревом сечении

Источник материала: Tut.by

Использование общего наркоза во время проведения кесарева сечения увеличивает вероятность развития у женщин послеродовой депрессии. К такому выводу пришла группа американских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph . Об этом пишет ТАСС.



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Специалисты из Колумбийского университета (США) проанализировали записи о выписке из больниц штата Нью-Йорк более 428 тыс. женщин, перенесших кесарево сечение в период с 2006 года по 2013 год. При этом около 8% рожениц (34 356 человек) сделали общую анестезию, а остальным пациенткам — местный наркоз. Результаты показали, что у 3% матерей (1158 женщин) была обнаружена тяжелая форма послеродовой депрессии, которая требовала госпитализации. Кроме того, у пациенток, перенесших общий наркоз, риск развития данного заболевания, по словам ученых, возрастал на 54% по сравнению с роженицами, которым была сделана местная анестезия.

Эксперты также установили, что использование общего наркоза практически вдвое увеличивало вероятность возникновения у женщин суицидальных мыслей или желания причинить себе какой-либо вред. Вместе с тем специалисты указывают, что необходимо длительное время, чтобы физиологическое действие общей анестезии закончилось. Таким образом женщины не могут полностью насладиться первыми моментами контакта со своим ребенком. «Наши результаты указывают на необходимость избегать использования общей анестезии при кесаревом сечении, когда это возможно», — отметил один из авторов работы, профессор Ли Гохуа.

Ранее ученые из Каролинского института (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из университета Западной Австралии (UWA) выяснили, что дети, рожденные путем кесарева сечения, на треть чаще страдают аутизмом. Кроме того, риск возникновения у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) выше примерно на 16,7% по сравнению с детьми, рожденными естественным путем. Среди факторов, которые увеличивают вероятность хирургического вмешательства, медики называют возраст матери и риск преждевременных родов.