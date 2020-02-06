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Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный фигурант – 35-летний мужчина. В 2011 году он создал сайт, на котором представлялся как частный детектив. К нему обращались клиенты, как правило, женщины, которые подозревали мужей в измене. За 100 рублей «детектив» обещал выудить данные из закрытых баз, в том числе предоставить детализацию телефонных звонков.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Иногда за оказанные услуги детектив просил и 1,5 тысячи рублей. В итоге обманутыми оказались 19 человек, которые в общей сложности заплатили 14 тысяч рублей. Мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.
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Обещал достать личные данные из баз. Лже-детектив обманывал женщин, которые хотели словить мужей на измене
Новости Беларуси. Представлялся частным детективом. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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