Безопасность в массы!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











30 января заместители начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Николаевич Семенович и Леонид Леонидович Фраймович провели встречи в трудовых коллективах Несвижского УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и АЗС «Татнефть №12».





В очередной раз несвижские спасатели напомнили присутствующим о правилах пожарной безопасности, привели примеры пожаров, а также в напомнили основные правила пожарной безопасности и алгоритмы действий в случае возникновения ЧС.

– Вряд ли кто-то из присутствующих будет отрицать, что большинство произошедших пожаров происходит из-за халатного отношения к собственной безопасности. Для того, чтобы не стать жертвой огненной стихии нужно знать и выполнять правила пожарной безопасности. Сегодня мы поговорим с вами о правилах эксплуатации печей, электрических обогревателей и иных электрических приборах, используемых в быту, а также обсудим один из самых главных вопросов – детскую безопасность.

В завершении встреч спасатели вручили наглядно-изобразительную продукцию, ответили на интересующие вопросы и подробно рассказали о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».