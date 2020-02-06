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Безопасность в массы!

06.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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30 января заместители начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Николаевич Семенович и Леонид Леонидович Фраймович провели встречи в трудовых коллективах Несвижского УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и АЗС «Татнефть №12».

Безопасность в массы!

В очередной раз несвижские спасатели напомнили присутствующим о правилах пожарной безопасности, привели примеры пожаров, а также в напомнили основные правила пожарной безопасности и алгоритмы действий в случае возникновения ЧС.

– Вряд ли кто-то из присутствующих будет отрицать, что большинство произошедших пожаров происходит из-за халатного отношения к собственной безопасности. Для того, чтобы не стать жертвой огненной стихии нужно знать и выполнять правила пожарной безопасности. Сегодня мы поговорим с вами о правилах эксплуатации печей, электрических обогревателей и иных электрических приборах, используемых в быту, а также обсудим один из самых главных вопросов – детскую безопасность.

В завершении встреч спасатели вручили наглядно-изобразительную продукцию, ответили на интересующие вопросы и подробно рассказали о мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом».


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30 января заместители начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Николаевич Семенович и Леонид Леонидович Фраймович провели...
 
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