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Турист пошел на хитрость, чтобы бесплатно жить в отелях

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Турист пошел на хитрость, чтобы бесплатно жить в отелях

В США турист нашел оригинальный способ, чтобы уйти от оплаты дорогостоящего номера в отеле, сообщает Fox News.

Райан Сентелль Стэйт путешествует по стране, а недавно был задержан правоохранителями. Он признался полиции, что специально в комнате выпускал хомяков и мышей, чтобы не оплачивать длинный счет за проживание. В частности, мошенник жаловался персоналу отеля, что у него по всему номеру лежат фекалии, оставленные животными.

Обман раскрылся, когда Стэйт пытался в очередной раз обмануть работников гостиницы. Правоохранители считают, что аферист воспользовался этой схемой как минимум три раза, однако, не исключено, что случаев совершения преступления может быть больше. Полиция проводит расследование. 

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В США турист нашел оригинальный способ, чтобы уйти от оплаты дорогостоящего номера в отеле, сообщает Fox News. Райан Сентелль Стэйт путешествует по стране, а недавно...
 
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