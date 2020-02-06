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Начитавшись Жюля Верна…

06.02.2020 10:17 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Время в Индии пролетело незаметно. Вечерами у меня гостили дети, или я был в гостях у их родителей. Оставив школе на память кассету с записями странствий по Индии, я отправился к Пакистану.
В поезде познакомился с сикхами и принял предложение одного из них осмотреть город и переночевать. Мой попутчик раньше часто бывал за границей, хотя не богат, а сейчас с ним вместе ехали еще три человека, по виду крестьяне, с посохами. Эти пожилые люди тоже бывали в других странах в качестве паломников. Родственники сикха, особенно молодежь, к которым он водил меня до полуночи, прыгали от радости при моем появлении. Не знаю, все ли сикхи такие эмоциональные, веселые и доброжелательные, как дети, хотя и излишне шумные.
За 3 часа мы обошли ближайших родственников и друзей в магазинах, лавках, отелях и домах. Все они меня чем-нибудь угощали. Напоследок зашли в сикхский храм. А в шесть утра хозяин проводил меня на поезд. Раньше я знал только, что сикхи носят чалму, а теперь знаю, что чувства у них опережают мысли. Кстати, молодежь заменила чалму другим головным убором – с шишкой впереди. По религиозным убеждениям нельзя ни стричься, ни бриться, и мальчики с детства собирают волосы спереди, обматывают белой тряпицей, отчего издали кажутся девочками с бантиками.

Начитавшись Жюля Верна…

Границу с Пакистаном я пересек за трое суток и еще на день задержался в городе Кветта, где с большим трудом нашел по адресу своего бывшего попутчика. Среди безжизненных гор – в цветущих аб­рикосовых и яблоневых садах 2-3-этажный город. Этот вид открылся с окраины, где я вскарабкался на полукилометровую гору и отыскал своего друга. Мы погуляли по ок­­рестностям, народ в этот день отмечал мусульманскую пасху. Яйца здесь выбирают, проверяя на прочность постукиванием по зубам, а разбив, забирают себе. Люди приветливые и гостеприимные, но есть и вороватые. В базарной толчее у меня из кармашка рюкзака вытащили зубную пасту и щетку.
Перейдя границу в поселке Тафтан, где меня помнили таможенники, на попутке до­брался до г.Захедан и, выйдя на пустынную дорогу, стал голосовать. Здесь у меня впервые за годы путешествий попытались отобрать видеокамеру: когда снимал город, ехавшие навстречу на мотоцикле ребята предложили подвезти до поста ГАИ, но я отказался. Они уехали, но несколько раз возвращались, получая отказ. В итоге их мотоцикл заглох, и я наивно предложил в качестве отвертки свое мачете… и почувствовал на шее прикосновение металла. Не испугался и отобрал его, вывернув руку хулигану, а ребята быстро заскочили на «сломанный» мотоцикл и уехали. Добравшись на автобусе до поста ГАИ, понял, что поступил правильно. Мне объ­яс­нили, что пешком здесь лучше не ходить – слишком близко граница. Полицейские бесплатно на автобусе отправили меня до города в сторону границы с Туркменией, через нее я решил возвращаться в Россию. За визу пришлось заплатить $25.

Начитавшись Жюля Верна…

К границе я подъехал в 23 часа, но виза у меня начиналась на следующий день, так что час пришлось подождать. За это время познакомился с «челноками» из Ашхабада – симпатичными, веселыми и компанейскими туркменками. Они везли домой яблоки, киви, апельсины, болгарский перец и капусту. Я помог одной из них загрузить товар в «Газель», за что они бесплатно довезли ме­ня до Ашхабада. На протяжении 40 км с гордостью рассказывали о своем городе, о том, что свет и газ у них бесплатные, 1 кг соли на человека в месяц – тоже, крестьяне почти не облагаются налогами, отношения между туркменами и русскими хорошие. В городах и поселках преступность маленькая, и все благодаря Туркменбаши – «предводителю туркменского народа». За 4 дня я увидел, что, в основном, все люди довольны жизнью. На мой взгляд, в городах, особенно в столице, слишком много портретов президента и слишком часто его превозносят по радио, ТВ – чувствуется культ личности.С 2 ночи до 9 утра я проспал на скамейке в парке, завернувшись в палатку. Ночью меня не разбудили. Утром в парке было оживленно: на работу и учебу спешили люди, женщины в униформе подстригали кусты и подметали аллеи. Такая же работа шла по всему городу. Оказалось, так здесь решают проблему безработицы.
Город зеленый, в нем много новостроек, в которые, вид­но, вложены немалые средства. К примеру, в «пятиножку» – огромный торговый центр в виде усеченного конуса, по стеклянным ступеням его низвергается вода. Здание возвели строители из Турции за полгода, с верхнего этажа от­крывается вид на город, а к подножию съезжаются молодожены сделать фото. Когда я стал снимать на камеру молодых, один из фотографов сказал, что видел меня по московскому телевидению…
Переночевав в доме двух братьев (один – поэт, другой – коммерсант), я отправился на попутках в г.Башгидак. По дороге туда братья рекомендовали посетить г.Старый Ур­генч, где меня встретят и покажут памятники старины их друзья. Я остался доволен посещением этого города. Напоследок угостив шаурмой, гиды посадили меня на автобус до Башгидана, до которого 80 км. Позже я покинул Туркменистан.

Начитавшись Жюля Верна…

Узбеки говорят, что живут пока хуже, чем туркмены. Зарплата машиниста тепловоза, который ехал в од­ном купе со мной, – $30 в месяц. Когда поезд шел по приграничной полосе, я спросил его, что за люди с бидонами и канистрами идут по степи? Оказалось, это переносят бензин из Туркмении, т. к. везти его через таможню в 2 раза дороже. Я подумал, что если так спокойно можно переносить бензин, то и для наркотиков эта дорога открыта.
В Ташкенте вышел и до станции Чу добрался на попутках – оттуда уже идут поезда до Алма-Аты и Бишкека. Киргизские проводники уложили ме­ня спать в вагоне-ресторане, где звучали пьяные киргизские песни.
Через сутки оказался в Ас­тане, проведал маму и родст­венников, дал интервью газете и отправился дальше на север, надев спортивный костюм и кроссовки. Работники транспортной милиции отправили меня до Екатеринбурга бесплатно. Там, в ожидании поезда на Нижневартовск, позвонил знакомым на телевидение. Они сделали хороший репортаж, а я с их помощью осмотрел город.
Нижневартовск встретил меня 15-градусным морозцем, он приятно бодрил, а ведь еще месяц назад я парился на 40- градусной жаре. Всегда с радостью приезжаю в этот город, где прошли 11 лет жизни и живут мои друзья и ученики. Моральное удовлетворение от того, что ты принес людям пользу, приятнее, чем подсчет барышей. Я попал снова в качестве почетного гостя на турнир по самбо памяти Павла Литвиненко, ежегодно проводимый фирмой «Славтэк», и встретился с ее руководителем Александром Петерманом.
…Хоть и знаю, что у молодежи пропадает тяга к чтению, все же надеюсь пробудить своими рассказами интерес к приключениям. Чтобы читателям захотелось своими глазами увидеть экзотические страны, как в свое время возмечтал об этом я, начитавшись Дж. Лондона, Ж. Верна и Ф. Купера.
Владимир НЕСИН, «НК».

 
 
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Время в Индии пролетело незаметно. Вечерами у меня гостили дети, или я был в гостях Сообщение Начитавшись Жюля Верна… появились сначала на Информационный портал...
 
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