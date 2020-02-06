Троих могилевчан задержали по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»

Источник материала: Аргументы и факты

Трое мужчин ночью 2 февраля проникли в один из торговых центров города, где из торговых павильонов похитили ноутбуки, мобильные телефоны и иное имущество на общую сумму около 20 тыс. руб. Похищенное обвиняемые собирались увезти на автомобиле, принадлежащем одному из них, однако были задержаны, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Оперативники осмотрели место происшествия и автомобиль, в котором обнаружено и изъято похищенное имущество. Назначен ряд экспертных исследований.