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Троих могилевчан задержали по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»

06.02.2020 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Троих могилевчан задержали по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»
Следственный комитет РБ

Трое мужчин ночью 2 февраля проникли в один из торговых центров города, где из торговых павильонов похитили ноутбуки, мобильные телефоны и иное имущество на общую сумму около 20 тыс. руб. Похищенное обвиняемые собирались увезти на автомобиле, принадлежащем одному из них, однако были задержаны, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Оперативники осмотрели место происшествия и автомобиль, в котором обнаружено и изъято похищенное имущество. Назначен ряд экспертных исследований.

В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все фигуранты ранее судимы, в том числе за имущественные преступления. В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. 

Троих могилевчан задержали по подозрению в краже из ТЦ «Атлант»
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В Могилёве следователи расследуют уголовное дело о краже в крупном размере, совершенной группой лиц.
 
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