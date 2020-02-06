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Этический кодекс учителя разработали в Беларуси

06.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Педагогам Беларуси напомнили об их основных функциях. Этический кодекс учителя разработали в Министерстве образования республики. Влияние личности педагога на ребенка порой важнее, чем профессиональные качества учителя. Такое мнение высказал министр образования страны Игорь Карпенко, передает «МИР 24».

Новый документ в среду обсудили на итоговой коллегии ведомства. В ближайшее время его опубликуют в «Учительской газете» для общественного обсуждения.
«Надо, наверное, некоторым педагогам напомнить их функцию, которая связана с преподаванием того или иного предмета, но с воспитательной функцией. Вообще, влияние личности педагога на образовательный процесс в любом учреждении образования», – заявил министр образования республики Беларусь Игорь Карпенко. 

Коснулись на коллегии и темы коронавируса. Министр отметил, что возвращение китайских студентов после каникул не вызывает опасений. Сейчас в республике обучаются более пяти тысяч граждан КНР. На родину выехали меньше тысячи. Каникулы для них продлили. При необходимости министерство готово организовать для вернувшихся индивидуальное обучение.



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Влияние личности педагога на ребенка порой важнее, чем профессиональные качества учителя.
 
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