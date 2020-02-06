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В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих
Источник материала: СТВ
Новости Израиля. В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 человек. Неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все они – новобранцы бригады «Голани». Это случилось сразу после присяги. Они не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник, и тот скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали. Один из них – в тяжелом состоянии.
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Новости Израиля. В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 человек. Неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих, сообщили в...
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