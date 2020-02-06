ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих

06.02.2020 11:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Израиля. В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 человек. Неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих

Все они – новобранцы бригады «Голани». Это случилось сразу после присяги. Они не успели выстрелить по автомобилю, в котором сидел злоумышленник, и тот скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали. Один из них – в тяжелом состоянии.

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих

В Иерусалиме неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. В Иерусалиме в результате автомобильного теракта пострадали 14 человек. Неизвестный на машине наехал на группу военнослужащих, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке 13-летний подросток ушёл из школы и пропал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика