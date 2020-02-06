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Курсы валют и криптовалют на сегодоня

06.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Девальвацией ко всем валютам открылись торги 6 февраля. Биткойн +423.54

Курс доллара вырос на 0,0055 BYN до 2,1595 BYN/USD. До годового максимума доллару не хватает всего 9 дней. За предыдущие восемь торговых сессий доллар дешевел лишь однажды и всего на 0,0003 BYN. А вот вырасти за это время американец успел на 0,0410 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0020 BYN до 2,3789 BYN/EUR. Евро дорожает второй день подряд и оказывается на максимуме за 297 дней. За предыдущие восемь торгов курс евро подскочил на 0,0430 BYN.

Курс российского рубля прибавил ещё 0,0242 BYN до 3,4415 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 17 дней.

Bitcoin − 9675.69$ (+423.54);

Bitcоin Cash/ВСС – 442$ (+56.42);

Litecoin − 73.51$ (+4.32);

Еthеreum − 208.5$ (+18.1);

ZCаsh − 71.91$ (+6.56);

DigitalCash − 122.73$ (+8.84);

Monero − 78.31$ (+2.79).


 
 
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Девальвацией ко всем валютам открылись торги 6 февраля. Биткойн +423.54
 
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