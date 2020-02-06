«Золотое» яйцо. Выгодно ли держать на подворье домашнюю птицу?

Источник материала: Аргументы и факты

Сколько можно заработать на разведении домашней птицы? Какие куры самые яйценоские? Как привезти живую курицу из-за границы? Об этом – в материале «АиФ».

ХВАТИТ ДЕСЯТИ

Яйценоскость кур часто зависит от породы, условий содержания, питания. Молодые куры элитных пород при должном питании и содержании несутся в среднем около 300 раз в году, фабричные приносят 200-250 яиц в год. Специалисты на специализированных форумах отмечают, что самые яйценоские породы кур – леггорн, минорка, род-айленд, нью-гемпшир.

Ранее в интервью «АиФ» глава личного подсобного хозяйства по птицеводству Александр АЛЕКСЕЕВ отметил, что для семьи из четырех человек хватит десяти кур, чтобы полностью обеспечить себя яйцами. Для такого количества кур можно также приобрести одного петуха. Затраты на комбикорм для небольшого количества птиц и поддержание порядка на участке значительно меньше, чем прибыль, которую принесут куры. Средний расход корма на одну несушку в период яйцекладки – 150 граммов в сутки. При этом если курицу не выгуливать, то питание для нее должно быть более разнообразным, иначе вы получите яйцо низкого качества.

Курица нуждается в концентрированных кормах: зерно, богатое азотистыми веществами, животные белки. Если рацион содержит их мало или в неусвояемом виде, то куры начинают клевать штукатурку, или еще хуже – начинается расклев яиц. При этом куры, как и любые живые существа, могут заболеть. И если вылечить собаку, корову или свинью в наших ветклиниках вполне реально, то за курицу возьмутся вряд ли. Птицу в этом случае чаще всего пускают под нож.

В целом куры-несушки, если их не забить на мясо, могут прожить до 10 лет. Мясо-яичные и мясные породы кур живут в среднем до 5-7 лет. Но чем старше становится птица, тем меньше яиц она приносит, а если забить птицу старше двух лет, то качество мяса будет низким. Поэтому чаще всего курицу в хозяйстве держат около года-двух. Дальше ее содержание становится нерентабельным.

К слову, излишки можно продать на рынке. Для этого следует предварительно получить справку о качестве продукции, которую сделают в лаборатории, а также заплатить за торговое место. Часто эта сумма – символическая. Для пенсионеров и инвалидов на некоторых рынках предусмотрены скидки на аренду места или вовсе предоставляются бесплатные места, если реализовывать до 20 кг сельхозпродукции в день. Одно яйцо в среднем весит 50-70 граммов, поэтому теоретически беспошлинно в данном случае можно продать 30-40 десятков в день.



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КАК ПРИВЕЗТИ?

В среднем одна фабричная курица стоит около 7-10 руб., элитные породы могут обойтись дороже. Купить курицу можно как в Беларуси на специализированных фермах, так и за границей. Как пояснили «АиФ» представители Минской региональной таможни, для ввоза кур, уток, яиц птиц в скорлупе необходимо осуществить таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации и представить разрешение на ввоз и ветеринарный сертификат страны отправления. Это касается всех пород птиц.

В случае если ввозимые товары относятся к товарам для личного пользования (ввозятся не для осуществления предпринимательской деятельности), то нормы беспошлинного ввоза таких товаров составляют 500 евро и 25 кг, а в случае въезда на территорию Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца – 300 евро и 20 кг. Поэтому если вы решили привезти десяток кур для личного пользования – потребуются только указанные ранее документы.

БИЗНЕС

Если вы решили открыть свой сельскохозяйственный бизнес, то придется выполнить ряд процедур. Сельскохозяйственная деятельность, как и любая другая, подлежит регистрации в соответствующих органах власти. Кроме того, необходимо получить сертификаты качества и разрешения на реализацию продукции от санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы.

Птицу можно содержать двумя способами: клеточными и выгульным. Однако первый способ более подходит для выращивания бройлеров. Для кур-несушек нужно оборудовать загон, где они могут свободно выпасаться. Также обязательно следует оборудовать теплый птичник, чтобы куры находились в комфорте в ночное и холодное время. Нужны кормушки, поилки, инвентарь для уборки.

Самостоятельно обслуживать даже небольшую птицеферму достаточно сложно. Требуется не только кормить, поить птиц, но и выпасать и постоянно убирать в птичнике. Также кто-то должен заниматься реализацией продукции. Одному человеку сделать это будет довольно-таки сложно. Если семья большая, то общими усилиями справиться можно, в ином случае придется нанять работников.

Птицеферма будет рентабельной в случае разведения и содержания достаточно большого количества птиц – от 500 штук. Доход будет зависеть от выбранного направления, спроса и конкуренции. К примеру, если вы будете разводить птиц и реализовывать яйца, то в среднем от 100 кур-несушек можно получить около 30 тыс. яиц в год. Стоимость десятка яиц – в среднем около 2 руб. Таким образом, в год, только реализуя яйца, вы получите около 60 тыс. руб. Курицу можно пустить на забой, можно продать перья и даже помет, который используется в качестве удобрения.

Продавать свою продукцию можно на рынке или заключив контракт на поставку с крупной торговой точкой: магазином или кафе. Но в любом случае потребуются сертификаты качества продукции.