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На трассе М1 в Березовском районе Peugeot насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесам автомобиля в Березовском районе,
Смертельный наезд произошел 6 февраля, около 06.00. По предварительной информации, 22-летний водитель Peugeot Boxer ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 121-м километре дороги сбил шедшего в попутном направлении 34-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 6 февраля, около 06.00.
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