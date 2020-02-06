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На трассе М1 в Березовском районе Peugeot насмерть сбил мужчину

06.02.2020 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесам автомобиля в Березовском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельный наезд произошел 6 февраля, около 06.00. По предварительной информации, 22-летний водитель Peugeot Boxer ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 121-м километре дороги сбил шедшего в попутном направлении 34-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Смертельный наезд произошел 6 февраля, около 06.00.
 
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