На трассе М1 в Березовском районе Peugeot насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесам автомобиля в Березовском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 6 февраля, около 06.00. По предварительной информации, 22-летний водитель Peugeot Boxer ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 121-м километре дороги сбил шедшего в попутном направлении 34-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.