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Один из банков с самой высокой комиссией за платежи наличными в кассе пересмотрел тарифы
Источник материала: Tut.by
БПС-Сбербанк
Речь идет о таких платежах, как например, оплата в кассе банка коммуналки или мобильного телефона.
Как мы уже писали, 20 января БПС-Сбербанк
Такая высокая комиссия за платежи через кассу действовала только в двух банках — БПС-Сбербанке и Приорбанке. В последнем 5 рублей нужно платить только за те платежи через кассу, которые можно сделать в инфокиоске.
Меньше чем через три недели БПС-Сбербанк принял решение снизить комиссию до 2 рублей. При этом, как и раньше, без взимания вознаграждения можно уплатить налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты или бюджетные фонды.
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Теперь платеж в ЕРИП через кассу банка можно будет сделать не за 5 рублей, а за 2 рубля.
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