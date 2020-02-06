ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один из банков с самой высокой комиссией за платежи наличными в кассе пересмотрел тарифы

06.02.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк внес изменения в тарифы для частных лиц. Банк пересмотрел размер комиссии за прием наличных и совершение операций в кассе банка с помощью карточки. С 5 февраля стоимость услуги составляет 2 рубля, а не 5, как было ранее.


Фото: Reuters

Речь идет о таких платежах, как например, оплата в кассе банка коммуналки или мобильного телефона.

Как мы уже писали, 20 января БПС-Сбербанк повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг с 3 до 5 рублей.

Такая высокая комиссия за платежи через кассу действовала только в двух банках — БПС-Сбербанке и Приорбанке. В последнем 5 рублей нужно платить только за те платежи через кассу, которые можно сделать в инфокиоске.

Меньше чем через три недели БПС-Сбербанк принял решение снизить комиссию до 2 рублей. При этом, как и раньше, без взимания вознаграждения можно уплатить налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты или бюджетные фонды.

Напомним, сейчас без комиссии сделать платежи в ЕРИП через кассу можно в трех банках - Банк БелВЭБ, Цептер Банк и БСБ Банк, также в Беларусбанке комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон, платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы), а также некоторые другие платежи.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь платеж в ЕРИП через кассу банка можно будет сделать не за 5 рублей, а за 2 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Актер из "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах, МИД пригласил его в Беловежскую пущу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика