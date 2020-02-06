Один из банков с самой высокой комиссией за платежи наличными в кассе пересмотрел тарифы

Источник материала: Tut.by

БПС-Сбербанк внес изменения в тарифы для частных лиц. Банк пересмотрел размер комиссии за прием наличных и совершение операций в кассе банка с помощью карточки. С 5 февраля стоимость услуги составляет 2 рубля, а не 5, как было ранее.



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Речь идет о таких платежах, как например, оплата в кассе банка коммуналки или мобильного телефона.

Как мы уже писали, 20 января БПС-Сбербанк повысил комиссию за прием наличных денег и совершение операции по банковской платежной карточке в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг с 3 до 5 рублей.

Такая высокая комиссия за платежи через кассу действовала только в двух банках — БПС-Сбербанке и Приорбанке. В последнем 5 рублей нужно платить только за те платежи через кассу, которые можно сделать в инфокиоске.

Меньше чем через три недели БПС-Сбербанк принял решение снизить комиссию до 2 рублей. При этом, как и раньше, без взимания вознаграждения можно уплатить налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты или бюджетные фонды.

Напомним , сейчас без комиссии сделать платежи в ЕРИП через кассу можно в трех банках - Банк БелВЭБ, Цептер Банк и БСБ Банк, также в Беларусбанке комиссия не взимается за коммунальные платежи и городской телефон, платежи в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы), а также некоторые другие платежи.