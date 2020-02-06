Осиповичские дорожники продолжают работать

Источник материала: Асiповiцкi край

Работников ДЭУ №73 круглый год можно встретить на дорогах. Пути транспортного сообщения всегда требуют ухода и своевременной ликвидации рытвин и ухабов. Благодаря благоприятной погоде, строительно-ремонтные работы могут продолжаться и в зимнее время. Например, сейчас обновляется тротуар продолженностью 800 м на автодороге Осиповичи — Барановичи. На остановках “Поселок Советский” и “Черемушки” устанавливаются автоповильоны. На очереди — аналогичные работы в Ягодном.



