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Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла жеребьевка «Финала четырех» Лиги Чемпионов по мини-футболу УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Четыре лучшие команды Старого Света пробились в решающий раунд и весной этого года поборются за звание лучшей. «Финал четырех» примет Минск.
Жеребьевку провели известный белорусский футболист Александр Глеб, а также глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, а также генеральный секретарь Российского футбольного союза – Александр Алаев. По итогам жеребьевки – в полуфинале «Барселона» сыграет против российского КПРФ. Другая испанская дружина – «Мурсия» – померится силами с «Тюменью». Матчи 1/2 будут сыграны 24 апреля, а 26 – пройдут матчи за бронзу и сам финал.
Александр Алаев, глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу:
А вот жеребьевке предшествовала серьезная инспекция представителей команд, которые сойдутся на «Минск-Арене» в «Финале четырех». Она прошла во главе с главным менеджером УЕФА по мини-футболу Лораном Морелем.
Помимо самой площадки, раздевалок и разминочного зала инспекторы посмотрели и кафе, помещения для пресс-конференций и многое другое.
В целом, впечатление от места проведения предстоящего форума у зарубежных специалистов сложилось весьма хорошее.
Андрей Медведев, директор турнира, генеральный менеджер МФК «Столица»:
Минск стал первым городом в истории, который принимает подряд три этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В 2019 году на площадке Дворца спорта «Уручье» успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской «Столицы».
Турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право стать хозяином решающей стадии «Финала четырех».
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Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла жеребьевка «Финала четырех» Лиги Чемпионов по мини-футболу УЕФА, сообщили в...
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