ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

06.02.2020 13:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла жеребьевка «Финала четырех» Лиги Чемпионов по мини-футболу УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Четыре лучшие команды Старого Света пробились в решающий раунд и весной этого года поборются за звание лучшей. «Финал четырех» примет Минск.

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Жеребьевку провели известный белорусский футболист Александр Глеб, а также глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, а также генеральный секретарь Российского футбольного союза – Александр Алаев. По итогам жеребьевки – в полуфинале «Барселона» сыграет против российского КПРФ. Другая испанская дружина – «Мурсия» – померится силами с «Тюменью». Матчи 1/2 будут сыграны 24 апреля, а 26 – пройдут матчи за бронзу и сам финал. 

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Александр Алаев, глава комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу:
Впервые в истории «Финал четырех» пройдет в нейтральном городе. Всегда на протяжении многих-многих лет один из финалистов принимал финальный турнир у себя. Это новый вызов. Я уверен, Минск с ним справится. УЕФА и мы в комитете очень долго обсуждали вот эту возможность дальнего города. Я был сторонником того, что это было правильное решение. Я абсолютно уверен – это новый шаг для вида спорта. Новые города смогут принимать такой большой турнир. Я уверен, что это автоматически поведет за собой развитие футзалов в городах, которые будут принимать.

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

А вот жеребьевке предшествовала серьезная инспекция представителей команд, которые сойдутся на «Минск-Арене» в «Финале четырех». Она прошла во главе с главным менеджером УЕФА по мини-футболу Лораном Морелем.

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Помимо самой площадки, раздевалок и разминочного зала инспекторы посмотрели и кафе, помещения для пресс-конференций и многое другое.

В целом, впечатление от места проведения предстоящего форума у зарубежных специалистов сложилось весьма хорошее.

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Андрей Медведев, директор турнира, генеральный менеджер МФК «Столица»:
Безусловно, это очень значимый для нас турнир. И те команды, которые участвуют, и те гости, которые приезжают, – это важные люди для футзала и для мирового футбола. Команда прогулялась от отеля до «Минск-Арены». Благо, погода хорошая, солнечная. В целом они довольны.

Александр Алаев: Впервые в истории «Финал четырёх» пройдёт в нейтральном городе

Минск стал первым городом в истории, который принимает подряд три этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В 2019 году на площадке Дворца спорта «Уручье» успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской «Столицы».

Турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право стать хозяином решающей стадии «Финала четырех».

Люди в материале: Александр Алаев, Андрей Медведев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси прошла жеребьевка «Финала четырех» Лиги Чемпионов по мини-футболу УЕФА, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спорим, вы делаете это неправильно? Тест по мытью рук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика