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Румас назвал потери Беларуси из-за налогового маневра в России

06.02.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. "Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Сергей Румас.
 
 
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Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн.
 
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