Румас назвал потери Беларуси из-за налогового маневра в России

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.





Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. "Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Сергей Румас.