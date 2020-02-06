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Румас назвал потери Беларуси из-за налогового маневра в России
Источник материала: Партизан
Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн.
Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. "Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Сергей Румас.
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Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн.
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