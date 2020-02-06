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Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Софии журналистам после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашение от главы белорусского государства Румену Радеву передал Владимир Макей во время встречи в Софии.

Министр также отметил, что белорусская сторона готовит визит в Болгарию руководителя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. Он должен состояться во второй половине этого года. «Уверен, что эти визиты позволят вывести наши отношения на качественно новый уровень», — заявил Владимир Макей.

По его словам, у Беларуси и Болгарии нет принципиальных разногласий, которые могут препятствовать развитию двусторонних контактов. «Мы сошлись во мнении о необходимости расширения контактов между правительствами, государственными органами, различными организациями, — сказал глава белорусского МИД. — Конечно, основой нашего сотрудничества является экономическое взаимодействие. Интерес для нас представляет установление новых и укрепление существующих связей между деловыми кругами наших государств».

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси совершил в эти дни первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. Владимир Макей провел в Софии также встречи с Президентом Руменом Радевым, председателем Народного собрания Цветой Караянчевой и представителями болгарского бизнеса.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей...
 
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