Несколько слов о красоте. Колонка Тамары Лисицкой

Источник материала: Аргументы и факты

Красота - это…

Писатель, биолог и палеонтолог Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы» доступно объяснил, что такое Красота. Там не про «сосуд, в котором пустота» или «огонь, мерцающий в сосуде», там все четко и целесообразно. Рассмотрим, к примеру, женщину. На что первым делом обращают внимание мужчины? Правильно, на глаза.

Большие женские глаза обеспечивали и больший... э-э-э... охват территории. Женщина, она же охраняла пещеру, она же на страже была, пока ее усталый охотник спал. Большеглазая больше и пеленговала. При этом длинные и густые ресницы эти самые глаза охраняли от первобытных мух, что тоже выгодно. Ну и брови у хорошей сторожевой женщины были заточены под ту же задачу - отводили воду от глаз, значит, линия должна была быть энергичная, летящая. При этом не сильно заросшая, чтобы паразиты не завелись. Нос - тоже хорошо, чтобы маленький, экономный, не запыливающийся и не кривой, а то задохнется еще, не дожарив тапира.

Грудь. Ну, тут все понятно. Если она есть, значит, и потомству хорошо.

Фигура сильная, спортивная - а то ж ведь не убежит от тигра или другого мужика. А зачем такая баба нужна?

Ноги длинные, крепкие, мускулистые - опять же, сожрут бабу при другом раскладе.

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Мужская красота по тем же принципам легко разбирается на запчасти - «не пыльные» глаза, просторный нос, хорошо жующая челюсть, корпус для тарана... ну и так далее...

Конечно, каноны красоты менялись и сильно зависели от социальных условий, эпидемий, шоу-бизнеса и пластической хирургии, хотя матрица в принципе оставалась. И при случае человек-примат все равно к ней возвращался, постепенно все больше утрируя ботоксом.

Мне просто интересно, куда вырулит эволюция красоты лет через триста?

Красивыми будут семь пальцев (один раздвоенный, чтобы «шифт-альт» проще нажималось), губы уточкой сразу, плоское седалище, спина холмиком, чтобы удобнее было склоняться к экрану. Глаза... ну, может, как у улитки... выдвинул, текст мелким шрифтом рассмотрел, обратно спрятал...

И вот так погорюю о конкурсах красоты будущего, а потом вдруг вспомню, что в любое время все равно самое красивое в человеке - это душа.

А все остальное меняется.