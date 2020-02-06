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В Островце открыли многофункциональный спорткомплекс

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой» Абдулвагаб Вагабов, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук

Новый спорткомплекс получил название «Импульс». Его общая площадь — более 5,7 тыс. кв.м. В здании разместился универсальный спортивный зал с трибунами на 750 мест, где можно организовать тренировки и проводить соревнования республиканского и международного уровня по баскетболу, гандболу, волейболу или мини-футболу. Открылся на базе «Импульса» и 25-метровый плавательный бассейн. Есть зал единоборств, тренажерный зал, сауна, кафе. Кроме того, на территории расположены мини-футбольная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, три воркаут-комплекса, просторная стоянка для машин.

«На спортивной карте страны появился еще один прекрасный объект. Здесь созданы все условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Важно вдохнуть в этот объект жизнь, использовать все его возможности по максимуму», — отметил во время церемонии открытия министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук

Стоимость проекта превысила Br15 млн. Средства на строительство выделялись из республиканского бюджета. Для комплекса приобретено свыше 1 тыс. единиц спортивного инвентаря и специального оборудования. Здесь можно развивать более 20 видов спорта, в том числе легкую атлетику, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, борьбу вольную и греко-римскую, плавание, дзюдо, художественную гимнастику. Количество отделений в местной спортивной школе будет увеличено. Создана в комплексе и безбарьерная среда.

«Открытие нового объекта — важный шаг в программе развития города атомщиков. Жители Островца, близлежащих районов получили возможность заниматься любимым видом спорта. Город молодой, уверен, что объект будет востребован», — отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. В качестве подарка на новоселье он вручил сертификат на Br5 тыс. для приобретения оборудования и инвентаря.

Владимир Кравцов

Владимир Кравцов отметил, что в развитии социальной инфраструктуры Островца спорту уделяется немало внимания. Недавно был открыт стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, современная площадка для баскетбола 3х3, сейчас — спортивный комплекс, а в 2020 году планируют начать возведение крытого ледового катка.

https://www.belta.by/

 
 
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В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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