Белорусский рубль на торгах 6 февраля ослаб к трем основным валютам

Источник материала: Аргументы и факты

Евро стал дороже на Br0,0016 и стоит Br2,3785 за 1 евро (5 февраля - Br2,3769 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0212 и составляет Br3,4385 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,4173).