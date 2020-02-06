Евро стал дороже на Br0,0016 и стоит Br2,3785 за 1 евро (5 февраля - Br2,3769 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0212 и составляет Br3,4385 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,4173).
|
Белорусский рубль на торгах 6 февраля ослаб к трем основным валютам
06.02.2020 14:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро стал дороже на Br0,0016 и стоит Br2,3785 за 1 евро (5 февраля - Br2,3769 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0212 и составляет Br3,4385 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,4173).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)