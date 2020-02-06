Мы стали самостоятельнее, но не разлюбили соседа. Шрайбман объяснил, чем может закончиться ссора с Россией

Источник материала: KYKY

Вчера, 5 февраля, благодаря свежему исследованию Беларуской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого с участием почти тысячи человек мы узнали про обвал пророссийских настроений среди беларусов. За 2019-й число сторонников союза с Россией так быстро упало почти на треть (с 60,4% до 40,4%), что эту динамику успели назвать «настоящей сенсацией».

Сам Вардомацкй убежден, что подобный тренд еще долго никуда не уйдет – в основном под влиянием беларуской прессы, которая сменила тональность в материалах о беларуско-российских отношениях на агрессивную. А политический обозреватель Артем Шрайбан копнул глубже – и в своем телеграм-канале исчерпывающе объяснил , что на самом деле показывают результаты исследования BAW и как к ним относиться. Цитируем:

«1. Беларуские геополитические ориентации гибки, они меняются под воздействием повестки дня, и довольно быстро. Мы такое уже видели в начале 2010-х, когда в предпочтениях беларусов Евросоюз на какое-то время опережал Россию, по данным НИСЭПИ.

2. При этом, ответы на вопрос «а какими вы хотели бы видеть отношения с РФ?» не меняются. Больше 70% – за дружбу двух независимых стран, без границ и таможен. 7% – за полноценное отмежевание. 3,7% – за вступление в состав РФ. 13% – за единое государство.

Эти цифры стабильны уже несколько лет. Это значит, что нежелание сливаться с РФ и растущие симпатии к ЕС не ведут к тому, что беларусы хотят разорвать отношения с Россией и ее народом. Просто укрепляется ощущение самости, суверенитета.

В то же время, и сторонников какой-то формы слияния не становится меньше или больше. Их как было 15-17%, так и есть. Конфликты Путина и Лукашенко их ни в чем не убеждают и не разубеждают.

3. Самый важный тест впереди. Когда кризис в отношениях начнет бить по кошелькам, холодильникам и бензобакам беларусов, вот тогда и проявятся глубинные предпочтения.

Уверен, что большинство людей поймет, что проблемы будут вызваны ссорой с Россией. Эта ситуация будет толкать к поискам виноватого – это Лукашенко плохой, что не договорился, или это Москва плохая, что зажимает.

Это будет одна из самых информационных битв власти. Пропаганда будет пытаться снять с себя ответственность за падение уровня жизни и переложить ее на Россию, в то время, как российские СМИ будут топить за обратную точку зрения.

Моя ставка – больше беларусов выберут первую позицию. И не только потому, что все такие патриоты. А еще и потому, что у властей больше инструментов информационного влияния, включая контроль входного российского ТВ-потока, и неограниченные возможности обвинять Москву во всех грехах.

Оппозиция не станет здесь спорить с властью и доказывать, что Москва тут не при чем. Пророссийской оппозиции пока нет. Негосударственные СМИ тоже вряд ли станут на пророссийские позиции.

Остается пожалеть всю нашу пророссийскую медийно-экспертную братию. Если часть из них уже успела сделать выбор и повесить все проблемы на жадное российское нефтегазовое лобби, то СМИ, вроде «Спутника Беларусь», я не завидую. Это будет сложный шпагат».

Бонус. Уже завтра Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным. Сегодня президент провёл совещние – TUT.by выбрал главное из его фраз

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией».

«Поставки нефти, газа, продуктовые войны, к сожалению, стали привычными в последнее время». Поэтому президент требует, чтобы в арсенале правительства были решения проблемных вопросов, для стабильной работы экономики. Было сказано конкретно: «Ни от одной программы мы отказаться не можем».

К разногласиям с РФ уже все привыкли. Это регулярно происходит на протяжении 13 лет. Хотя есть конкретные обязательства и подписи под документами. Пример от Лукашенко: «В этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти – по два миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч – одна четверть.» Что сделано, чтобы РФ таки выполнила обязательства, президент спросил у правительства.

Беларуси как-то часто приходится корректировать свои экономические планы в зависимости от поведения партнеров. Поэтому перед правительством четкая задача: «Требования известны – ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров».

Поиск альтернативных поставщиков и надежных каналов – продолжается. Ибо, как еще раз повторил сегодня Лукашенко, все НПЗ должны работать. Все контракты (по поставкам нефтепродуктов в Европу, Украину и так далее) должны исполняться.