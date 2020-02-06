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Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре

06.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Земельные вопросы, имущественные споры, несогласие с решениями суда — эти темы преобладали сегодня на приеме граждан, который провел помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко в Мозырском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре
Юрий Шулейко

«На сегодняшнем приеме примерно две трети — это уже решенные вопросы, которые прошли все юридические стадии. Однако заявители с принятыми решениями не согласны. Это и судебные вопросы, и по земле, и касающиеся имущества, которое, по мнению обратившихся, ранее было неправильно оформлено», — отметил Юрий Шулейко. Помощник Президента подчеркнул, что ответы граждане получали неоднократно, однако каждый все равно пытается объяснить и доказать свою правоту. «Мы пригласили всю ветвь власти, которая еще раз трактует ответы, решения», — добавил он.

Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре

Например, не в первый раз со своей проблемой обращается мозырянка, которая не согласна с решением о порядке пользования имуществом. Женщина получила участок в наследство в 1954 году, однако между дольщиками возник спор. С тех пор изменились границы территории — она увеличилась практически на сотку, но конфликтная ситуация не прекращается. Районные власти нашли решение: сформирован новый участок, определен порядок пользования собственниками, сейчас его необходимо зарегистрировать. И с таким предложением заявительница не согласна. Вопрос еще раз рассмотрят в правовой плоскости, объяснят горожанке все нюансы.

Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре
Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко

Говорили жители региона на приеме и о необходимости корректировки законодательства. Так, мозырянка предложила внести изменения в закон «Об исполнительном производстве». К помощнику Президента она обратилась по ходатайству другой жительницы райцентра, которая попала в ДТП и получила серьезные травмы. Суд предписал виновнику аварии возместить причиненный здоровью женщины ущерб. Однако, по словам заявительницы, на протяжении многих лет должник уклонятся от выплат. Долгое время он жил в Москве, довольно успешно занимаясь бизнесом. Решение суда о необходимости выплачивать долг было принято и в России. «Должник менял места жительства, обманывал судебных приставов, скрывался, при этом не бедствовал, приобретал недвижимость», — уточнила горожанка. По информации заявительницы, в настоящее время мужчина находится в Смоленске. Сумма долга выросла до Br38 тыс.

Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре

«Возникает вопрос, насколько совершенно законодательство, что невозможно привлечь к ответственности должника, — пояснила суть своего обращения женщина. — Нужно должников, которые скрывают имущество, уклоняются от исполнения решений, привлекать к уголовной ответственности, в такой ситуации будет и судебным исполнителям легче».

«Это хороший вопрос. Он сегодня рассматривается в нашей правовой системе», — отметил Юрий Шулейко. Через главное управление юстиции облисполкома предложение сформулируют и отправят в Палату представителей.

Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре

Заявительницы озвучили и житейские проблемы. В поселке Барбаров, где более 70% жителей — пенсионеры, не работает почтовое отделение связи (машина приезжает, но для местных это не совсем удобно), не во все дни заезжает автобус из Наровли. «По почтовому отделению вопрос проработан, определены графики. С 1 марта оно откроется», — сказала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Транспортникам же Юрий Шулейко поручил изучить вопрос, промониторить спрос, пассажиропоток.

Всего сегодня на прием к помощнику Президента обратились около 20 жителей региона. По озвученным темам даны компетентные разъяснения.

Белта

 
 
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