Минэкономики ожидает снижения ВВП Беларуси в январе

Источник материала: Ежедневник





Министерство экономики ожидает снижения ВВП по итогам января. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Ярошевич на заседании Республиканского клуба директоров

"По результатам января, наверное, ВВП будет ниже 100%", - сказал Ярошевич, пишет БЕЛТА.

Замминистра напомнил, что согласно базовому сценарию рост экономики Беларуси в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный сценарий на случай непредвиденных обстоятельств, которым заложен рост ВВП по итогам года на 1,9%.

"Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9%", - констатировал Ярошевич, заметив, что на это оказывает влияние много различных факторов.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2%. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидало роста ВВП на уровне 4%.

Белорусские власти в 2020 году ожидают роста ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.