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Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой
Источник материала: СТВ
Новости России. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована. Спортсменка пыталась покончить с собой.
Об этом
21-летняя гимнастка была доставлена в одну из больниц Москвы пятого февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой.
Также в сообщении сказано, что у девушки диагностирована булимия. Сейчас спортсменка не подлежит опросу и не сообщает обстоятельства, при которых она получила травмы.
По данному факту следователями проводится проверка.
По
Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. На этой неделе гимнастка не вошла в состав национальной сборной на московский этап Гран-при.
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Новости России. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована. Спортсменка пыталась покончить с собой. Об этом...
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