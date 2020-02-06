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Шкурина не вызвали в сборную Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на товарищеские матчи против Узбекистана и Болгарии,
Мархель включил в окончательный состав национальной команды 26 футболистов:
Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»).
Защитники: Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все - «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец, Кирилл Печенин (оба - «Динамо-Брест»), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Максим Швецов («Динамо-Минск»).
Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (все - «Динамо-Брест»), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба - «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - «Динамо-Минск»).
Нападающие: Денис Лаптев, Всеволод Садовский (оба - «Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).
Отметим, что в заявке нет недавно перешедшего в московский ЦСКА Ильи Шкурина.
Сбор команды продлится с 19 по 27 февраля. 19 февраля сборная Беларуси вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном. Игра состоится на стадионе «Аль Хамриа» в городе Шарджа и начнется в 16.00 по белорусскому времени.
Далее 24 февраля «Белыя Крылы» совершат перелет в Болгарию. Товарищеский матч Болгария - Беларусь состоится 26 февраля на национальном стадионе «Васил Левски» и начнется в 18.00 по белорусскому времени.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на товарищеские матчи против Узбекистана и Болгарии.
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