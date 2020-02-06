Как проходят закрытые досудебные беседы по делу Wargaming против Blitz Team

Источник материала: Tut.by

В декабре 2019 года мы писали , что Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team, с требованием компенсировать до полумиллиона долларов с каждого, а всего — около 1,7 млн. Сейчас в Верховном суде проходят закрытые досудебные беседы — рассматривается пять дел, отдельное на каждого. Dev.by поговорил с сотрудниками Blitz Team.



Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Напомним, что Wargaming в суде представляет адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». А юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming не так давно возглавил адвокат Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчик декрета № 8 «О развитии цифровой экономики».

Максим Молоковских, инженер сборки и выпуска программных продуктов в Blitz Team, рассказал dev.by, что он ходил на суд 5 февраля. Максим — гражданин Казахстана и приехал в Беларусь в 2017 году. «Устроился на работу в Wargaming. Через год уволился и ушел работать в другую компанию. Затем получил этот странный иск. В нем написано, что Wargaming в 2018 году обнаружила, что я незаконно распространял их программный продукт и что-то нарушал. При этом в 2019 году Wargaming вела со мной переписку о трудоустройстве в их лондонский офис», — рассказал он, добавив, что последнее письмо с предложением о трудоустройстве пришло за два дня до иска на 300 тысяч долларов.

Также Максим рассказал, что представители Wargaming попросили суд перенести рассмотрение. «Не знаю теперь когда следующий раз вызовут. Чего ждать не знаю, — говорит он. — Вообще жить с этим иском и нормально работать я уже не могу и не знаю, буду ли вообще дальше работать в Беларуси. Домой, наверное, уеду или куда-нибудь за границу».

Кирилл Поляков, директор BlitzTeam, сообщает, что прошло уже пять бесед, и «все закончились одинаково: назначены повторные». На вопрос, собирается ли компания выдвинуть встречный иск, Кирилл ответил, что «хочется», так как такое «нельзя оставлять безнаказанным». Но пока у стартапа нет таких денег.

«Отбиваться от исков — наша самая серьезная работа сегодня. Это не игра, тут все по-настоящему. Таких денег, которых от нас требуют, ни у кого нет», — подытожил он.