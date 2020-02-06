Временная победа здравого смысла: дело о дизлайке будет пересмотрено

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06.02.2020 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевский областной суд отправил на новое рассмотрение дело об "экстремизме" в Одноклассниках



В сентябре 2019 года экс-кандидат в депутаты парламента по Горецкому избирательному округу №82 Андрей Юрков поставил в «Одноклассниках» знак «Грущу» на картинку, где сравнивались советский и нацистский режимы. Благодаря алгоритмам соцсети, изображение попало в личную ленту Юркова.

23 декабря 2019 года судья Дрибинского районного суда Борис Пигаль назначил ему штраф в 10 базовых величин (255 рублей) за «распространение экстремистских материалов»

После того, как районный суд оштрафовал политика, он обжаловал решение в Могилевский областной суд. Заседание состоялось 6 февраля.

Во время заседания Юрков заявил, что картинка, на которую он отреагировал в «Одноклассниках», не входит в список экстремистских материалов Министерства информации РБ.

— В списке есть только красное полотно с изображением свастики. Очевидно, что полотно не равно картинке в Интернете, — заявил Юрков.

Он также заметил, что у него есть право выражать собственное негативное отношение к нацистской и советской символике.


По словам политика, суд первой инстанции не провел экспертизу якобы экстремистского материала в его социальной сети – не была произведена оценка контекста, автора, размера, значимости и последствий появления картинки в ленте «Одноклассников». 

Следовательно, штраф для политика должен быть отменен.

Судья Александр Иванков согласился с доводами Юркова и отменил постановление суда Дрибинского района, направив дело на новое рассмотрение.
 
 
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Могилевский областной суд отправил на новое рассмотрение дело об "экстремизме" в Одноклассниках
 
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