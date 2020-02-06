|
Первый полет новейшего российского бомбардировщика показали на видео
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны России
Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты, пишут представители оборонного ведомства. Военные заявляют, что в результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации эффективность бомбардировщика принципиально увеличились.
В войска глубокомодернизированный самолет пойдет в 2021 году, ожидается, что с каждым годом ВКС России будут пополняться все большим количеством Ту-160М.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ту-160М - глубокая модернизация знаменитого стратегического «Белого лебедя».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)