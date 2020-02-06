Первый полет новейшего российского бомбардировщика показали на видео

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале кадры полета модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Самолет взлетел в воскресенье с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова.

Полет проходил на высоте 1500 метров и продлился 34 минуты, пишут представители оборонного ведомства. Военные заявляют, что в результате проведенной на Казанском авиазаводе модернизации эффективность бомбардировщика принципиально увеличились.

В войска глубокомодернизированный самолет пойдет в 2021 году, ожидается, что с каждым годом ВКС России будут пополняться все большим количеством Ту-160М.