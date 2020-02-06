ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР рассчитывает увидеть Беларусь в топ-5 партнеров по всему миру

06.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 его партнеров по всему миру. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«С тех самых пор, как мы впервые встретились в 2015 году, банк много вкладывал в развитие инфраструктуры и различных стратегий здесь в стране. Я ухожу со спокойным сердцем, потому что нам действительно удалось сделать многое. Только за последние три года мы инвестировали около миллиарда евро, и это вывело Беларусь на девятое место среди стран, с которыми банк сотрудничает. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и на то, что Беларусь войдет в пятерку лидирующих государств по этому показателю в следующие несколько лет», — сказал Сума Чакрабарти.

ЕБРР рассчитывает увидеть Беларусь в топ-5 партнеров по всему миру
Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти

По его словам, за последнее время имидж Беларуси в мире изменяется к лучшему. «Он становится все более позитивным в глазах наших акционеров. И не в последнюю очередь благодаря работе, которую банк проводит здесь, — отметил Сума Чакрабарти. — Во много здесь заслуга и руководства страны, и того, что Беларусь налаживает отношения с Европейским союзом. Очень большую роль сыграли визит Президента Беларуси в Австрию и налаживание сотрудничества, работа с Соединенными Штатами Америки».

Сума Чакрабарти вступил в должность президента ЕБРР в 2012 году, в 2016-м был переизбран на этот пост еще на четыре года. Поскольку он не планирует переизбираться еще раз, в июле 2020 года срок его полномочий истекает.

В марте 2020 года также завершается срок полномочий главы представительства банка в Беларуси Александра Пивоварского, который работал в этой должности с 2016 года. Уже известно, что пост займет Марина Петров. До назначения она была заместителем главы представительства ЕБРР в Украине.

Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года, ей принадлежат 6002 акции (0,2% от общего числа). Объем финансовых ресурсов, предоставленных ЕБРР с 1992 по 2019 год, составил порядка 2,9 млрд евро.

В 2019-м годовой объем инвестиций банка в Беларусь достиг беспрецедентного уровня, превысив рекорд 2018 года в 360 млн евро, и составил 390 млн евро. Это позволило Беларуси занять девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР в 2019 году. Наибольшую финансовую помощь от банка получили Египет, Украина и Турция.

Общее количество годовых инвестиций ЕБРР в прошлом году также достигло рекордных показателей за всю историю банка — 10,1 млрд евро, которые были вложены в 452 проекта (в 2018-м — 9,5 млрд евро).

Источник БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 его партнеров по всему миру....
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый полет новейшего российского бомбардировщика показали на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика