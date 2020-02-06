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«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

06.02.2020 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития продолжают сотрудничество и рассчитывают на позитивную динамику. Речь об этом шла на встрече Президента с главой банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

В 2019 году инвестиции этого финансового института в нашу страну достигли беспрецедентных размеров – 390 миллионов евро. Это девятое место среди стран по годовому объему операций ЕБРР. Впрочем, в ближайшее годы Беларусь вполне может войти в пятерку. По крайней мере такой прогноз дал глава банка. Вскоре он покинет свой пост, однако Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее перспективное сотрудничество, как с банком, так и с самим британским финансистом.

Сума Чакрабарти ранее занимал различные должности в правительстве Великобритании и вполне вероятно сможет внести свой вклад в развитие белорусско-британских отношений.

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы сотрудничества банк инвестировал в Беларусь около 3 миллиардов долларов. Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги в Беларуси. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю. Мы с большой надеждой смотрим на дальнейшее сотрудничество в плане строительства дорог. 

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

Дороги, которые мы с вами построили в Беларуси, они не только для белорусов, а, может быть, и не столько для белорусов, сколько для России, других восточных государств и Европейского союза. Только за прошлый год, за один год по дорогам Беларуси с востока на запад было перемещено 110 миллионов тонн груза. Более 70 процентов – это грузы не для Беларуси. Поэтому, господин президент, где бы вы ни работали, мы на вас будем очень рассчитывать. В том числе и на сотрудничество с новым руководством банка.

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

Вы очень видный человек в Великобритании. Если вы останетесь в Лондоне, мы очень рассчитываем на то, что вы поможете нам установить такие же дружеские отношения между Беларусью и Великобританией, как у нас сложились отношения с вашим банком.  

«Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сума Чакрабарти
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития продолжают сотрудничество и рассчитывают на позитивную динамику. Речь об этом шла на...
 
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