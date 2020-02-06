Рассказываем, какими особняками владеют задержанные КГБ директора сахарных заводов

Источник материала: Виртуальный Брест

Директора всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января. Силовые ведомства долго не комментировали произошедшее, пока ситуацию не прояснил президент. «В течение суток замели всех — это была моя жесткая команда. Все дали показания», — заявил в минувший вторник Александр Лукашенко и добавил, что при обысках у директоров обнаружили много недвижимости, в том числе особняки.





REALTY.TUT. BY узнал, что, как минимум, есть из недвижимости у фигурантов «сахарного дела» и где эти дома расположены.

«Сахарный» квартал Городеи в Несвиже

Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, пожалуй, единственный из четырех задержанных руководителей, кто не жил в том городе, где работает. Особняк Михаила Васильевича расположен вблизи исторической части Несвижа, в коттеджной застройке на берегу пруда «Девичий».





Фото: ctv.by

В 1992 году на участке в 10 соток Криштапович построил двухэтажный кирпичный дом площадью около 200 м² с жилой пристройкой и множеством подсобных помещений — верандой, летней кухней, навесами, сараем и гаражом.

С 5 февраля на участок и дом директора Городейского сахарного комбината, согласно постановлению следственного управления КГБ от 28 января, наложен арест.





Фото: svaboda.org

Напротив Михаила Криштаповича построился его родственник, деловой партнер и владелец СП «Флексасэрвис» Владимир Криштапович. Его фирма также располагалась в Несвиже и занималась выпуском бумажной упаковки — именно в ней и продавали сахар Городейского сахарного комбината.





Изображение: скриншот с yandex.by

Владимир Криштапович построил дом в 260 квадратных метров, с мансардой и верандой. Рядом с Криштаповичами построились Олег Тумилович — директор кондитерского предприятия «Салита» и Николай Говорко, учредитель «Белдана» и земляк Юрия Чижа. На той же улице построился и еще один работник сахарного завода — Евгений Курило.

В двух шагах от Скидельского сахарного комбината

Директор Скидельского сахарного завода Дмитрий Егоров в 2013 году построил дом в коттеджном поселке при заводе. На работу можно было ходить пешком.





Скриншот из видео Скидельского сахарного комбината

Дмитрию Владимировичу принадлежит участок в 13 соток и дом в 240 квадратных метров, а также баня, беседка сарай, гараж. Однако 3 февраля на дом и участок Егорова был наложен арест.





Фото: svaboda.org

В Микрорайоне сахарного завода в Жабинке

Арестована недвижимость и директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова. Его дом, построенный в 1980 году, как и у большинства коллег, расположен рядом с заводом, в коттеджном поселке, который так и называется «Микрорайон сахарного завода».





Фото: zhabinka.by

Дом площадью 144 квадратных метра и участок в 7 соток Миронов уже давно переписал на свою супругу Диану, однако несмотря на это, недвижимость попала под арест. Основанием послужило постановление следственного управления КГБ от 28 января.





Изображение: скриншот с yandex.by

Коттеджи слуцких «сахарников»

Дом директора Слуцкого сахарного комбината Николая Прудника также расположен рядом с работой — в коттеджном поселке, застройку которого прозвали в народе «коттеджами сахарников».





Фото: znk.by

В собственности у Николая Павловича двухэтажный дом площадью 124 квадратных метра, а также участок в 7 соток. Дом строился давно, еще в 1989 году. Из подсобных помещений — отапливаемая пристройка, две холодных пристройки, веранда, гараж, баня, теплица.





Фото: svaboda.org





Изображение: скриншот с yandex.by

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). По информации КГБ , которая была озвучена в эфире телеканалап «Беларусь 1», «ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов». Сегодня стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение.