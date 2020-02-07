10 простых и эффектных бьюти-трендов, которым мы будем следовать этой весной. Советы профессионалов

Источник материала: Tut.by

Мы верим, что эти 50 оттенков серого за окном все-таки сменит солнце — и мы будем встречать весну с носом поветру и хвостом пистолетом. А чтобы чувствовать самыми обаятельными и привлекательными этой весной, вооружимся бьюти-советами от профессионалов в сфере красоты.

Об авторах: Мастера студии красоты на Немиге, 3 — «Две кисточки»

— Мы собрали для вас самые модные и, вместе с тем, уместные для белорусок тенденции в макияже на весну 2020-ого года.



Все фото предоставлены мастерами студии «Две кисточки» и являются их работами

Зачем нам желтые тени, неон и прочие фишки с недель моды, если вы все равно не будете повторять их в повседневной жизни? Рассказываем про то, чем вы действительно будете пользоваться.

Макияж без макияжа





— Тренд на естественность получает в наступающем году новое название — no makeup makeup. Это такой макияж, при котором окружающим кажется, что заслуга вашего свежего внешнего вида — природа и здоровый образ жизни. Это, конечно, вполне возможно, но такого же эффекта можно добиться с помощью минимального набора косметики.

По большому счету это легкий тон, консилер, гель для бровей, удлиняющая тушь и блеск (бальзам) для губ. Матовый финиш на губах мы оставлям в 2019-ом — и пока к нему не возвращаемся. Влажные или глянцевые губы — это один из основных трендов предстоящего сезона.

Розовый румянец





Беби-фэйс возвращается в моду. Розовые румяна нужно обильно нанести на щеки ближе к вискам, а остатками продукта на кисти пройтись по векам. Свежесть и -5 лет вам обеспечены. К таким румянам хорошо подойдут помады пастельных, нюдовых оттенков.

Монохромный макияж в оттенках сепии





Фишка монохромной техники в том, что весь макияж выполняется в одном оттенке и, вполне возможно, одним продуктом, например — коричневые тени матовой текстуры.

Нанесите их при комощи кистей на скулы, веки, затем подушечкой безымянного пальца на губы похлопывающими движениями. Предварительно увлажните губы бальзамом во избежание сухости.

Нетронутые брови





В моде максимальная естественность и полная иллюзия нетронутых бровей, а если они еще пушистые и слегка взъерошенные, то это только плюс. Правда для парней, как показывает практика, этот тренд сомнителен: учтите, если это, конечно, для вас важно.

Изгиб в бровях минимальный, хвостики стремятся к вискам. Брови такой формы визуально создадут лифтинг-эффект, который никогда не бывает лишним.

Тренд на темные графичные брови как ушел два года назад, так уже и не возвращался. А если у вас от природы чересчур яркие брови, то можно обратиться к мастеру-бровисту — и он осветлит их на тон-два для полной гармонии образа.

Для оформления бровей вам понадобится карандаш — в большинстве случаев в оттенке Blonde или Taupe, прозрачный гель для бровей или присловутое мыло для бровей (мы как-нибудь обязательно расскажем вам, как пользоваться этим продуктом).

Влажные губы





Этот трэнд очень выигрышный. Во-первых, потому, что он не конфликтует ни с одним из видов макияжей, будь то стрелки или смоки, во-вторых, потому что блеск добавляет обьема губам, а натуральный обьем не заменит ничто, а в-третьих ваши губы всегда увлажнены и находятся в хорошем состоянии.

Готика и яркие помады





Наступает время этакой «drama girl», которая выбирает яркие и темные оттенки губной помады — вплоть до черной. Идеально ровный тон лица — это неоспоримое дополнение к образу, иначе макияж будет смотреться неряшливо.

Дерзкие стрелки





Широкие, обьемные стрелки в моде. Глянцевые журналы пестрят советами, что можно заканчивать стрелки хоть у виска, но будьте осторожны с этими рекомендациями, если сами вы не так экстравагантны, как эти стрелки. Главное — это гармония, помните.

Мягкие смоки айз





В моде небрежные смоки айз без четких линий и границ. Такой макияж можно сделать даже подушечками пальцев: сначала нанесите кремовые тени на подвижное веко и немного подтушуйте на орбитальную зону. Тени лучше использовать кремовые, тогда вам не понадобится база под макияж глаз. Как только вы будете довольны вашими смоки, зафиксируйте их сухими тенями в тон кремовых. То же самое повторите с нижним веком. Форма смоки может быть и круглая, и вытянутая — это зависит от ваших исходных данных.

Акцент на ресницах





Тушь для создания эффекта «drama girl» и накладные ресницы снова актуальны. Можно прокрашивать ресницы в несколько слоев, не забывая про нижние. Кстати, для большей выразительности взгляда будет умесно подкрутить реснички керлером.

Маникюр без маникюра





Абсолютно ожидаемо, что такой маникюр станет популярным, так как мода на естественность уже давно ощутима. Всю зиму девушки выбирали нюдовые оттенки лаков, а к весне мода и вовсе предлагает прозрачные или слегка розоватые тона.

Воплощайте в жизнь наши советы, но никогда не теряйте своей индивидуальности. А мы скоро поделимся с вами новой порцией секретов от профессиональных визажистов.