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Украина намерена ограничить импорт электроэнергии из Беларуси
Источник материала: Партизан
Системнй оператор "Укрэнерго" должен уменьшить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и необходимо загружать собственные энергопредприятия. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время поездки с президентом на шахту "Межиричанская" во Львовской области, передает
"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности импорт электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально загружаем сейчас наших собственных производителей", - сказал Оржель.
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Системнй оператор "Укрэнерго" должен уменьшить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось...
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