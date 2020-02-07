Украина намерена ограничить импорт электроэнергии из Беларуси

"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности импорт электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально загружаем сейчас наших собственных производителей", - сказал Оржель.