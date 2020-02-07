Долевое строительство квартир в новой десятиэтажке на проспекте Интернациональный

Источник материала: Горецкий вестник

Проектная декларация на долевое строительство объекта 80-квартирного жилой дом по проспекту Интернациональный в Горках.

Информация о застройщике

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Горецкого района» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №790126544, расположенного по адресу: Могилевская область, Горки, улица Советская, дом 9.

Режим работы:

— начало работы: 8.00

— окончание работы: понедельник-четверг – 17.00, пятница – 16.00

— перерыв на обед: с 13.00 до 13.45

— выходные: суббота, воскресенье.

За период с 2017 по 2019 годы выполняло функции государственного заказчика по строительству 6 многоквартирных жилых домов, а именно 40-квартирный жилой дом по улице Вокзальной,35 в Горках (сроки строительства июнь 2017 –январь 2018); 40-квартирный жилой по улице Калинина в Горках (сентябрь 2018 – май 2019); 60-квартирный жилой дом по улице Вокзальной в Горках (июнь 2018 – март 2019); 40-квартирный по проспекту Интернациональный в Горках (март 2019 – декабрь 2019); 40-квартирный жилой дом по улице Якубовского,3 в Дрибине (июнь 2019 – декабрь 2019); 60-квартирный жилой дом по улице Калинина в Горках (май 2019 – январь 2020) .

Информация об объекте строительства

Жилой дом двухсекционный, кирпичный, десятиэтажный с техническим подпольем, плоской совмещенной кровлей, утеплением по легкой штукатурной системе, с электроплитами.

Состав квартир:

— 30 однокомнатных ( 15 квартир общей площадью 37,58 м2 и 15 квартир — 37,91 м2)

— 40 двухкомнатных ( 5 квартир – 52,44 м2, 5 квартир -52,76 м2, 10 квартир – 61,33 м2, 10 квартир – 60,22 м2, 10 квартир – 61,95 м2)

— 10 трехкомнатных квартир общей площадью 74,74 м2 типовых потребительских качеств.

Здание не имеет встроено-пристроенных помещений.

Цель проекта: строительство объектов долевого строительства для личных, семейных, бытовых и иных, не противоречащих законодательству, нужд.

Место нахождения объекта: Горки, проспект Интернациональный.

Строительство объекта осуществляется:

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также имеющих право на получение субсидий в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от04.07.2017 г. №240, направленных местным исполнительным и распорядительным органом в установленном порядке на строительство жилых помещений для заключения договоров.

Стоимость строительства 1 м2 на дату публикации проектной документации составляет 1 175,50 белорусских рублей без учета стоимости отделочных работ.

Для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоимость строительства 1 м2 на дату публикации проектной документации составляет 1 246,34 белорусских рублей без учета стоимости отделочных работ.

При заключении договора долевого строительства стоимость одного квадратного метра может уточняться на дату заключения договоров.

Работы, какие не выполняются:

— устройство внутренних дверных блоков

— устройство полов из ламинированных панелей (жилые комнаты, кухня, прихожая)

— устройство полов из керамической плитки (ванна, туалет)

— окраска потолков, шпатлевка стен

— оклейка стен

— установка смесителей для ванн и умывальников, установка умывальников, моек и ванн, установка электроплит.

Сроки строительства объекта: начало – сентябрь 2019 года, окончание – сентябрь 2020 года.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется с соблюдением норм Указа Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2018 года №473 «О долевом строительстве ».

Для строительства объекта располагаем:

— актом выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденного председателем Горецкого райисполкома 12.10.2018 года;

— проектно-сметной документацией, прошедшей обязательную экспертизу ( заключение №360-80/19 от 28 июня 2019 года);

— договором строительного подряда №48 от 13 сентября 2019 года, заключенным с ЧУПП «Прометей».

В состав имущества, являющегося общей долевой собственностью, входят: места общего пользования, электрическое, сантехническое и иное оборудование , элементы озеленения и благоустройства.

Порядок приема заявлений от лиц, желающих принять участие в долевом строительстве квартир

Прием заявлений осуществляется в коммунальном унитарном дочернем предприятии «Управление капитальным строительством Горецкого района» не ранее чем через семь календарных дней после опубликования проектной декларации ежедневно, согласно указанному выше графику работы предприятия.

Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества, заявления подлежит регистрации в порядке очередности их подачи.

Получить более подробную информацию можно в рабочие дни по телефону 8-(02233)-61481

Директор М.М.Быков

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным строительством Горецкого района», УНП 790126544