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Россия выдала убийцу жены председателя Докшицкого райисполкома, его приговорили к 12 годам

07.02.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экстрадированного из России 44-летнего мужчину, участвовавшего в пытках и убийстве жены председателя Докшицкого райисполкома в 2000 году, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Зверское убийство 46-летней женщины в Докшицах произошло 3 августа 2000 года, когда ее муж, 51-летний Иосиф Падрез, находился за границей. Подсудимый, которому тогда было 24 года, вместе с ранее осужденными Дмитрием Солдатенко и Сергеем Василевским забрались в гараж председателя местного раисполкома, где их застала его жена.

Преступники связали женщину телефонным проводом и стали ее пытать, чтобы узнать, где семья чиновника хранит деньги и ценности. Позже эксперты насчитают не менее 18 травмирующих воздействий: жертву били руками, ногами, твердыми предметами и резали ножом.

В результате под пытками женщина умерла. Ее смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота, верхних и нижних конечностей, осложнившейся развитием травматического шока.

Не смотря на положение мужа убитой, ее мучителей не могли найти много лет. Пока в 2018 году Солдатенко не попался в Чашниках на краже. Его ДНК совпало с образцом из следов эпителия, найденных на окурках с места убийства. Василевский к этому времени уже 6 лет сидел в колонии.

Дмитрия Солдатенко и Сергея Василевского приговорили к 17 годам еще в августе прошлого года. Их подельник скрывался в России, поэтому суд начался только после его экстрадиции. 5 февраля Витебский областной суд признал его виновным убийстве, совершенном с особой жесткостью и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
 
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Экстрадированного из России 44-летнего мужчину, участвовавшего в пытках и убийстве жены председателя Докшицкого райисполкома в 2000 году, приговорили к 12 годам...
 
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