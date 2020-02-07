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Как «ипэшники» подпитывают белорусский бюджет

07.02.2020 08:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число индивидуальных предпринимателей в Беларуси по итогам прошлого года выросло более чем на 6%.

«Ипэшников» стало больше во всех шести регионах страны, и везде местные бюджеты получили от них налогов  больше, чем в 2018 году.

Согласно данным, которые обнародовало Министерство по налогам и сборам, число индивидуальных предпринимателей за прошлый год выросло на 15,7 тыс. человек и составило 257 тыс. плательщиков налогов. По сравнению с 2018 годом увеличился объем их отчислений в бюджет (с 533,5 млн. до 599,2 млн. рублей), а также удельный вес отчислений в казну (с 2,1% до 2,2%), пишет "Завтра твоей страны".

Желающих стать «ипэшниками» стало больше во всех регионах страны.

В Минске их число выросло свыше, чем на 4,5 тыс. человек и составило на 1 января 2020 года около 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

В Минской области ИП стало больше более чем на 3,2 тыс. человек (41,6 тыс.), в Брестской области – на 1,9 тыс. (34,5 тыс.), в Гомельской – на 1,7 тыс. (28,8 тыс.), в Гродненской – на 1,8 тыс. (26,2 тыс.), в Могилевской области – на 1,4 тыс. (24,7 тыс.) и в Витебской – на 1,1 тыс. (22,7 тыс.).

В каждой из областей «ипэшники» перечислили в бюджет больше средств, чем в 2018 году. Но в двух из регионов их удельный вес уменьшился из-за более стремительного роста объемов перечислений от других налогоплательщиков. В Витебской области доля ИП сократилась с 3,1% до 2,4%, в Минской – с 2,3% до 2,2%.

Наибольший вклад индивидуальные предприниматели по-прежнему вносят в экономику Брестской области. Там их доля в формировании доходов бюджета составила 4,3%, увеличившись за год на 0,1%. Как и в 2018 году, на уровне 4,2% сохранилась по итогам 2019 года доля «ипэшников» в бюджете Могилевщины.

В Минске на ИП в прошлом году пришлось 1,8% всех поступлений в казну, в Гомельской области – 2,3%, в Гродненской – 2%.
 
Теги: Минск
 
 
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Число индивидуальных предпринимателей в Беларуси по итогам прошлого года выросло более чем на 6%.
 
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