«Инвесторов надо звать не по политическим мотивам». Глава ЕБРР посоветовал Лукашенко чаще бывать в Европе

— На встрече с президентом Беларуси я сказал про его успешный визит в Австрию. Это отметили многие наблюдатели, в том числе и в Лондоне. Я рекомендовал [Александру Лукашенко] рассмотреть возможность посетить другие государства как в Евросоюзе, так и за его пределами, — сказал Чакрабарти.





Александр Лукашенко побывал в Австрии 11−12 ноября 2019 года. Это был его первый визит в ЕС после трехлетнего перерыва.





Сума Чакрабарти посоветовал успешно провести в мае в Лондоне форум для иностранных инвесторов по возможностям инвестирования в Беларусь, а осенью в Минске — первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте Беларуси.





— Было бы неплохо отправиться на эти встречи и что-то заявить, — сказал Чакрабарти, имея ввиду заключение сделки по вхождению ЕБРР в капитал «Белинвестбанка».





Стоит отметить, что ранее совет по иностранным инвестициям планировалось провести 7 февраля. Однако, судя по всему, инвесторам было нечего продемонстрировать. ЕБРР в ближайшие недели планирует завершить переговоры с властями Беларуси о приобретении пакета акций «Белинвестбанка», сообщил Сума Чакрабарти.





— Мы надеемся, что это будет максимально сбалансированная сделка. Будет учитываться, что это пилотная сделка, которая станет примером для всех последующих, — сказал президент ЕБРР.









Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик считает, что Беларусь «сейчас часто будет упоминаться в новостях».





— У Беларуси есть хорошая возможность заявить о себе, что вы открыты к новому бизнесу, новым инвесторам. Что вы готовы приглашать к себе инвесторов не по политическим, а по сугубо экономическим соображениям, — сказала Яворчик. — Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) надо рассматривать не просто как приток капитала, а привлечения ноу-хау, новых знаний. Опыт показывает, что иностранные инвесторы более энергоэффективны, чем их коллеги, которые присутствуют в стране.





Эксперт напомнила, что в настоящее время Беларусь проходит процедуру вступления во Всемирную торговую организации.





— Как только вы получите доступ к международным рынкам, то встанет вопрос, как эту возможность использовать. Приход транснациональных компаний в страну способствует развитию новых экспортных направлений. Приток ПИИ повышает качество экспортной продукции, — заключила главный экономист ЕБРР.