ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Инвесторов надо звать не по политическим мотивам». Глава ЕБРР посоветовал Лукашенко чаще бывать в Европе

07.02.2020 08:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посоветовал Александру Лукашенко посетить больше европейских стран. Об этом банкир рассказал журналистам после встреч с руководством Беларуси.

«Инвесторов надо звать не по политическим мотивам». Глава ЕБРР посоветовал Лукашенко чаще бывать в Европе
— На встрече с президентом Беларуси я сказал про его успешный визит в Австрию. Это отметили многие наблюдатели, в том числе и в Лондоне. Я рекомендовал [Александру Лукашенко] рассмотреть возможность посетить другие государства как в Евросоюзе, так и за его пределами, — сказал Чакрабарти.

Александр Лукашенко побывал в Австрии 11−12 ноября 2019 года. Это был его первый визит в ЕС после трехлетнего перерыва.

Сума Чакрабарти посоветовал успешно провести в мае в Лондоне форум для иностранных инвесторов по возможностям инвестирования в Беларусь, а осенью в Минске — первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте Беларуси.

— Было бы неплохо отправиться на эти встречи и что-то заявить, — сказал Чакрабарти, имея ввиду заключение сделки по вхождению ЕБРР в капитал «Белинвестбанка».

Стоит отметить, что ранее совет по иностранным инвестициям планировалось провести 7 февраля. Однако, судя по всему, инвесторам было нечего продемонстрировать. ЕБРР в ближайшие недели планирует завершить переговоры с властями Беларуси о приобретении пакета акций «Белинвестбанка», сообщил Сума Чакрабарти.

— Мы надеемся, что это будет максимально сбалансированная сделка. Будет учитываться, что это пилотная сделка, которая станет примером для всех последующих, — сказал президент ЕБРР.


Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик считает, что Беларусь «сейчас часто будет упоминаться в новостях».

— У Беларуси есть хорошая возможность заявить о себе, что вы открыты к новому бизнесу, новым инвесторам. Что вы готовы приглашать к себе инвесторов не по политическим, а по сугубо экономическим соображениям, — сказала Яворчик. —  Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) надо рассматривать не просто как приток капитала, а привлечения ноу-хау, новых знаний. Опыт показывает, что иностранные инвесторы более энергоэффективны, чем их коллеги, которые присутствуют в стране.

Эксперт напомнила, что в настоящее время Беларусь проходит процедуру вступления во Всемирную торговую организации.

— Как только вы получите доступ к международным рынкам, то встанет вопрос, как эту возможность использовать. Приход транснациональных компаний в страну способствует развитию новых экспортных направлений. Приток ПИИ повышает качество экспортной продукции, — заключила главный экономист ЕБРР.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посоветовал Александру Лукашенко посетить больше европейских стран. Об этом банкир...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше началась предвыборная кампания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.02.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика