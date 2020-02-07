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В Польше началась предвыборная кампания

07.02.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в Польше пройдут 10 мая.

В Польше началась предвыборная кампания. Президентские выборы пройдут 10 мая. 6 февраля был представлен избирательный штаб Малгожаты Кидавы-Блоньской, которая баллотируется от «Гражданской коалиции». Ее штаб возглавит депутат Европарламента Бартош Арлукович, а пресс-службу – глава партии «Современная» Адам Шлапка. Кандидат в президенты подчеркнула, что это очень опытные люди, передает «Радио Польша».

«Очень важно, что у моих коллег большой опыт в кампаниях, в которых были одержаны победы, но самое главное – это присущие им дух борьбы, мужество и желание победить на этих выборах», - сказала Малгожата Кидава-Блоньская.

Кандидат в президенты Польши от Объединенных левых сил Роберт Бедронь, в свою очередь, заявил, что намерен стать президентом простых поляков.

«Я бы рассчитывал на поддержку простых людей, потому что это они решат 10 мая, кто станет президентом. Я хотел бы быть хорошим хозяином, который бы хорошо управлял страной, который бы стремился к диалогу, а не к вражде», - сказал кандидат в президенты Польши.

Напомним, вчера, 5 февраля, о своем намерении баллотироваться на второй строк объявил действующий президент Польши Анджей Дуда.
 
 
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Президентские выборы в Польше пройдут 10 мая.
 
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