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Беларусь в драматичном матче уступила Словакии на турнире в Попраде

07.02.2020 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

7 февраля белорусские хоккеисты сыграют с олимпийской командой России.

Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Словакии в рамках турнира "Кубок Кауфланд" — 3:4, передает pressball.by.

СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

СЛОВАКИЯ: Кошаристян (Рыбар); Гранак — Черешняк, Хован — Криштоф — Гащак; Гернат — Хован, Сукел — Марцинко — Зюзин; Росандич — Штайнох, Поспишил — Коллар — Рапач; Кох — Дялога, Лампер — Жиго — Паулович.

БЕЛАРУСЬ: Кульбаков (Шостак); Знахаренко — Боголейша, Буйницкий — Кодола — Стефанович; Антонов — Щечин, Демков — Ковыршин — Мартынов; Готовец — Тарлецкий, Палович — Китаров — Когалев; Ногачев — Еременко, С.Малявко — Дрозд — А.Малявко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Сукел (Марцинко, Зюзин, 1.01). 1:1 — Павлович (Демков, 15.37). 2:1 — Криштоф (Жиго, Гащак, 32.30 — бол.). 2:2 — Боголейша (Кодола, Дрозд, 36.17 — бол.). 2:3 — Мартынов (Демков, 36.50). 3:3 — Гащак (50.46). 4:3 — Марцинко (53.05).

7 февраля белорусы сыграют с олимпийской командой России. Начало — в 20.00.
 
 
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7 февраля белорусские хоккеисты сыграют с олимпийской командой России.
 
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