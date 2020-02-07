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Google зарегистрировал новую торговую марку

07.02.2020 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Google стал владельцем товарного знака Pigweed, который зарегистрирован в категории "компьютерное операционное программное обеспечение". Как предполагается, название предназначено для новой операционной системы компании.



Заявка на регистрацию бренда Pigweed была подана в ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). 

Название «Pigweed» не в первый раз упоминается в контексте продуктов Google. Первое упоминание Pigweed энтузиасты обнаружили в коде другой операционной системы Fuchsia, которую также разрабатывает Google. Упоминание Pigweed в коде Fuchsia позднее было удалено. Еще одно упоминание Pigweed было обнаружено в репозитории Google Chromium.

Какой-либо иной общедоступной информации касательно проекта, для которого Google готовит новый товарный знак, нет. В прошлом компания уже регистрировала товарные знаки незадолго до презентации новинок. Например, в 2007 году название Android было официально зарегистрировано за пять дней до того, как мобильная операционная система была представлена публике. Однако торговая марка Fuchsia была зарегистрирована более двух лет назад, но пока операционная система все еще в разработке.

Pigweed - это растение рода амарантовых, которое является съедобным листовым растением и представляет питательную ценность.
 
 
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Google стал владельцем товарного знака Pigweed, который зарегистрирован в категории "компьютерное операционное программное обеспечение". Как предполагается, название...
 
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