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Из щепы, соломы, дров и глины. Пять технологий для строительства дешевого дома своими руками
Источник материала: Tut.by
Большинство частных застройщиков предпочитает не экспериментировать и выбирает между газосиликатом, керамзитобетоном, деревянный брусом и каркасом. Лишь незначительный процент берется строить дом из того, что к современному строительству отношения не имеет: согласитесь, что дрова, глина, солома, щепа и опилки — не самые ходовые строительные материалы. Тем не менее во многих случаях получаются очень интересные сооружения, в которых сочетаются и оригинальный внешний вид, и экологичность, и удивительно низкая стоимость.
Щепа и глина
Просто замешать глину с древесной щепой и слепить из этого дом не получится. Для начала нужно выстроить каркас стен из дерева. В отличие от стандартных каркасных домов, которые строятся из пиломатериалов техсушки небольшого сечения, для этих каркасов применяется брус естественной влажности с сечением 120×120 мм. Промежутки между стойками заполняются смесью глины и древесной щепы в съемной опалубке. После того как заполняются внешние стены и монтируется кровля, строительные работы прекращаются почти на год: дом к этому времени должен просохнуть, щепа дать усадку. То есть за один строительный сезон такой дом построить нельзя.
На первый взгляд,
С привлечением строителей готовый к проживанию дом на 130 квадратов обходится примерно в 50 тысяч долларов (без благоустройства прилегающей территории). Такие дома, в частности, строились в Старом Лепеле.
Соломенные технологии
Технология строительства из
Одна из них — смесь глины и соломы. Готовую массу, как и в случае со щепой и глиной, укладывают в съемную опалубку и трамбуют. Когда опалубку снимают, получаются ровные крепкие стены. Кстати, в 2017 году за дом в Китае, который был построен по схожей технологии, его создателям жюри всемирного фестиваля архитектуры
Таких домов, кстати, в стране довольно много — например, в поселке Дружный на Нарочи сразу несколько улиц застроены такими. Их построили для переселенцев после аварии на ЧАЭС.
Есть еще «сухая» технология без смешивания соломы с глиной, когда деревянный каркас заполняется соломенными блоками (прямоугольными тюками). Глина же используется как внешний и внутренний штукатурный слой.
Пример такого дома можно найти в Докшицах.
Строят дома и из соломенных панелей, которые представляют собой деревянную раму с прессованной соломой внутри. Эта технология позволяет собирать дома очень быстро, буквально за несколько дней. У нас ее применила Бреста строит своими силами бюджетный дом из соломы. Смотрите, что у них получается">семья из Бреста — они заказали специальный станок, который «запаковывает» солому в деревянные рамы. Панели выставляют на фундамент и скрепляют между собой. Правда, отчета о готовом доме мы еще не видели.
Из дров и глины
Вы когда-нибудь складывали дрова в поленницу? Значит, сможете и целый дом из дров сложить. По крайней мере, так считают поклонники одной из самых бюджетных технологий строительства. В Америке она называется Cordwood, у нас ее переименовали в «глиночурку». Однако сути это не меняет — для возведения стен используются обыкновенные дрова.
Технологию массовой не назовешь — и у нас, и во всем мире дрова принято применять по их прямому назначению. И все же определенный интерес она представляет. Например, с точки зрения дизайна. Дом из чурок выглядит как минимум необычно.
Дрова в стене укладывают поперек и крепят раствором. При этом раствор кладут только по краям, а середину заполняют изоляционной смесью, например, опилками с известью, целлюлозой (эковатой). Единого и «самого правильного» рецепта раствора не существует — кто-то предпочитает цементный раствор, кто-то — глины и песка.
Первые и, вероятно, пока
Цемент и щепа
Если смешать цемент с древесными опилками, то получится строительный материал, который известен под именем арболит. Из этой смеси формировали блоки и строили из них здания сельхозназначения, причем в 60-е годы прошлого века их изготовление было поставлено на промышленный поток, но со временем производство зачахло.
Самостройщики идею развили и вместо кладки мелкоштучных арболитовых блоков используют монолитный арболит — смесь опилок и цемента заливается в съемную опалубку. Таким образом формируется прочная однородная конструкция без кладочных швов — потенциальных мостиков холода, что уменьшает теплопотери через ограждающую конструкцию. Сама стена также получается прочнее, чем стена, сложенная из блоков.
Главная проблема в изготовлении арболита в том, что цемент и дерево (щепа) плохо сочетаются друг с другом. Причина — сырая непросушенная древесина, содержащая сахар, который препятствует образованию цельного материала. Проще говоря, щепа и цемент не сцепляются, так как между этим материалами слабая адгезия. Для того чтобы они сцеплялись, щепу нужно дополнительно обработать специальными минерализаторами.
Считается, что для производства арболита лучше всего подходит сухая щепа хвойных пород древесины — сосны и ели, размером 40 мм (длина) х 10 мм (ширина) х 5 мм (толщина) мм.
Отметим, что в Беларуси домов из монолитного арболита мы пока не встречали — приведенные выше примеры мы нашли у россиян.
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