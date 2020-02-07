Из щепы, соломы, дров и глины. Пять технологий для строительства дешевого дома своими руками

Источник материала: Tut.by

Большинство частных застройщиков предпочитает не экспериментировать и выбирает между газосиликатом, керамзитобетоном, деревянный брусом и каркасом. Лишь незначительный процент берется строить дом из того, что к современному строительству отношения не имеет: согласитесь, что дрова, глина, солома, щепа и опилки — не самые ходовые строительные материалы. Тем не менее во многих случаях получаются очень интересные сооружения, в которых сочетаются и оригинальный внешний вид, и экологичность, и удивительно низкая стоимость.

Щепа и глина

Просто замешать глину с древесной щепой и слепить из этого дом не получится. Для начала нужно выстроить каркас стен из дерева. В отличие от стандартных каркасных домов, которые строятся из пиломатериалов техсушки небольшого сечения, для этих каркасов применяется брус естественной влажности с сечением 120×120 мм. Промежутки между стойками заполняются смесью глины и древесной щепы в съемной опалубке. После того как заполняются внешние стены и монтируется кровля, строительные работы прекращаются почти на год: дом к этому времени должен просохнуть, щепа дать усадку. То есть за один строительный сезон такой дом построить нельзя.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На первый взгляд, технология простая и выглядит привлекательно в плане финансовых затрат — глина и щепа практически дармовой заполнитель стен. Но выгода будет очевидной только в том случае, если к строительству привлекать друзей и родственников — без оплаты их труда.













С привлечением строителей готовый к проживанию дом на 130 квадратов обходится примерно в 50 тысяч долларов (без благоустройства прилегающей территории). Такие дома, в частности, строились в Старом Лепеле.

Соломенные технологии

Технология строительства из соломы считается самой экологичной, насчитывает не одну тысячу лет. Возможно, поэтому у нее столько разновидностей.

Одна из них — смесь глины и соломы. Готовую массу, как и в случае со щепой и глиной, укладывают в съемную опалубку и трамбуют. Когда опалубку снимают, получаются ровные крепкие стены. Кстати, в 2017 году за дом в Китае, который был построен по схожей технологии, его создателям жюри всемирного фестиваля архитектуры

вручило архитектурный «Оскар».



Дом в экопоселении Росы под Воложином

Таких домов, кстати, в стране довольно много — например, в поселке Дружный на Нарочи сразу несколько улиц застроены такими. Их построили для переселенцев после аварии на ЧАЭС.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть еще «сухая» технология без смешивания соломы с глиной, когда деревянный каркас заполняется соломенными блоками (прямоугольными тюками). Глина же используется как внешний и внутренний штукатурный слой.





Пример такого дома можно найти в Докшицах. Тюки соломы здесь уложены в каркас, между собой соединены деревянными штырями, стыки плотно затрамбованы соломой. «Волосатые» стены потом побрили электропилой, углы зашили металлической сеткой. Снаружи и изнутри оштукатурили глиной. Впрочем, фасад мог бы быть сделан и из других материалов.



Фото: Елена Волковская, greenbelarus.info



Фото: Елена Волковская, greenbelarus.info

Строят дома и из соломенных панелей, которые представляют собой деревянную раму с прессованной соломой внутри. Эта технология позволяет собирать дома очень быстро, буквально за несколько дней. У нас ее применила Бреста строит своими силами бюджетный дом из соломы. Смотрите, что у них получается">семья из Бреста — они заказали специальный станок, который «запаковывает» солому в деревянные рамы. Панели выставляют на фундамент и скрепляют между собой. Правда, отчета о готовом доме мы еще не видели.

Из дров и глины

Вы когда-нибудь складывали дрова в поленницу? Значит, сможете и целый дом из дров сложить. По крайней мере, так считают поклонники одной из самых бюджетных технологий строительства. В Америке она называется Cordwood, у нас ее переименовали в «глиночурку». Однако сути это не меняет — для возведения стен используются обыкновенные дрова.





Технологию массовой не назовешь — и у нас, и во всем мире дрова принято применять по их прямому назначению. И все же определенный интерес она представляет. Например, с точки зрения дизайна. Дом из чурок выглядит как минимум необычно.

Дрова в стене укладывают поперек и крепят раствором. При этом раствор кладут только по краям, а середину заполняют изоляционной смесью, например, опилками с известью, целлюлозой (эковатой). Единого и «самого правильного» рецепта раствора не существует — кто-то предпочитает цементный раствор, кто-то — глины и песка.





Первые и, вероятно, пока единственные дома, построенные по технологии «глиночурка» находятся в Лельчицком районе. Для их строительства использовались сосновые чурбаки небольшого диаметра. Складываются такие стены очень быстро, скрепляющий раствор — глина, солома, песок.

Цемент и щепа

Если смешать цемент с древесными опилками, то получится строительный материал, который известен под именем арболит. Из этой смеси формировали блоки и строили из них здания сельхозназначения, причем в 60-е годы прошлого века их изготовление было поставлено на промышленный поток, но со временем производство зачахло.





Самостройщики идею развили и вместо кладки мелкоштучных арболитовых блоков используют монолитный арболит — смесь опилок и цемента заливается в съемную опалубку. Таким образом формируется прочная однородная конструкция без кладочных швов — потенциальных мостиков холода, что уменьшает теплопотери через ограждающую конструкцию. Сама стена также получается прочнее, чем стена, сложенная из блоков.

Главная проблема в изготовлении арболита в том, что цемент и дерево (щепа) плохо сочетаются друг с другом. Причина — сырая непросушенная древесина, содержащая сахар, который препятствует образованию цельного материала. Проще говоря, щепа и цемент не сцепляются, так как между этим материалами слабая адгезия. Для того чтобы они сцеплялись, щепу нужно дополнительно обработать специальными минерализаторами.



Фото:www.forumhouse.ru





Считается, что для производства арболита лучше всего подходит сухая щепа хвойных пород древесины — сосны и ели, размером 40 мм (длина) х 10 мм (ширина) х 5 мм (толщина) мм.

Отметим, что в Беларуси домов из монолитного арболита мы пока не встречали — приведенные выше примеры мы нашли у россиян.