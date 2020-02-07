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Mercedes признан самым дорогим автомобильным брендом в мире

07.02.2020 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская консалтинговая компания Brand Finance, специализирующаяся на оценке стоимости брендов, обнародовала новый рейтинг Global Brand Finance 500, то есть 500 самых дорогих торговых марок в мире (не путать со стоимостью компаний).


Согласно рейтингу, самым дорогим автомобильным брендом в мире стал Mercedes (напомним, принадлежит концерну Daimler). В обновленном общем рейтинге бренд Mercedes-Benz с результатом 65 миллиардов долларов (увеличение на 7,8% по сравнению с 2019 годом) занимает теперь 11-е место, сумев подняться на две позиции выше по сравнению с годом ранее. За Mercedes следует Toyota (58 миллиардов долларов и 15-е итоговое место), а замыкает тройку лидеров среди автомобильных марок Volkswagen (почти 45 миллиардов долларов и 25-е место).


Генеральный директор Tesla Илон Маск

Американская Tesla признана самым быстрорастущим брендом в мире — стоимость марки выросла на 64,9% до 12,4 миллиарда долларов (147-ая строка в общем рейтинге). Отметим, что рыночная капитализации самой компании на начало февраля составила 140 миллиардов долларов — это больше, чем Volkswagen (90 миллиардов долларов) и BMW (46 миллиардов долларов) вместе взятые.

В лидерах же общего рейтинга оказался Amazon, стоимость которого согласно Brand Finance составляет без малого 220 миллиардов долларов.

 
 
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Американская консалтинговая компания Brand Finance, специализирующейся на оценке стоимости брендов, обнародовала новый рейтинг 500 самых дорогих торговых марок в мире.
 
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