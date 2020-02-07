Дело идет к девальвации: предприятия набирают кредиты в валюте

Только за декабрь данная задолженность увеличилась на 381 млн. долларов. Это отражает, по-видимому, рост обеспокоенности предприятий и банков в отношении стабильности белорусских финансов.





Впрочем, рублевая задолженность секторов экономики в 2019 году увеличилась в большей степени: на 3 233,4 млн. рублей — до 25 956,6 млн. рублей. Однако этот рост обеспечили, в основном, физические лица, задолженность которых выросла на 2 567,9 млн. рублей, достигнув 14 121,3 млн. рублей.





Большую часть прироста обеспечили кредиты населению на финансирование недвижимости. Задолженность по ним увеличилась на 1 368 млн. рублей и достигла 8 536,2 млн. рублей. К концу года выдача подобных кредитов ускорилась: в декабре данная задолженность увеличилась на 190,9 тыс. рублей.





Задолженность населения по потребительским кредитам в белорусских рублях за прошлый год выросла на 1 095,7 млн. рублей — до 5 480,9 млн. рублей. При этом в декабре она увеличилась на 128,4 млн. рублей.





Темпы роста кредитования недвижимости в 2019 году значительно сократились по сравнению с 2018 годом, так как Нацбанк принял меры, направленные на ограничение темпов роста данного вида кредитования.









Кроме того, задолженность физических лиц по кредитам, приобретенным банками по правам требования, за год достигла 104,1 млн. рублей. Данный вид задолженности стал отдельно учитываться Нацбанком только в прошлом году.





Рублевая задолженность государственных коммерческих предприятий в 2019 году увеличилась всего на 415 млн. рублей — до 5 509 млн. рублей. А аналогичная задолженность частных предприятий выросла на 280,5 млн. рублей — до 6 094,8 млн. рублей.





Задолженность небанковских кредитных организаций, номинированная в белорусских рублях, за 2019 год снизилась на 30,1 млн. рублей — до 231,4 млн. рублей. Зато их задолженность по валютным кредитам увеличилась на 180,2 млн. долларов — до 1 014,8 млн. долларов.