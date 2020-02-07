Ставки по коротким депозитам в валюте перестали массово падать. На что обратить внимание вкладчикам

В сравнении с началом года ставки по коротким депозитам в инвалюте прекратили массовое падение и теперь будто затаились. Вкладчикам такая ситуация на руку, а потому FINANCE.TUT.BY изучил февральские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и в каждом из банков выбрал самое выгодное предложение.
Вклады в долларах
Цептер Банк выпустил линейку депозитов Smart и на фоне этого события вклады на некоторые сроки стали чуть выгоднее. Например, в долларовом сегменте, вклад на месяц стал выгоднее на 0,2% годовых, вклад на год — на 0,1% годовых.
Также в долларовом сегменте три банка, которые подняли ставки по годовым депозитам в прошлом месяце, пошли на попятную:
Банк БелВЭБ и Идея Банк забрали у вкладчиков 0,4% годовых (в прошлом месяце было +0,2% в обоих банках);
обозначили свои позиции БТА Банк, который снизил ставку на 0,8% по годовому вкладу, и Банк Решение, который добавил к ставке аж 1,3% годовых. Последний забирал у вкладчиков в прошлом месяце 0,9% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу в долларах на год — 2,4% годовых (Банк Решение), самая высокая по вкладу на месяц — 1% годовых (Цептер Банк). Оба вклада безотзывные.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
1,8% (-0,3%), 1,5%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
1,75% (-), 1,75%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
1,4% (-), 1,4%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,4% (-), 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
2,0% (-0,4%), 1,6%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,7% (-), 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,3% (-), 0,3%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
1,7% (-0,8%), 0,9%
Банк Решение,
Online-решение
12 месяцев
1% (+1,3%), 2,4%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,9% (-0,4%), 1,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
1,4% (-), 1,4%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Статусбанк,
Бережливые бабки
13 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
1,8% (-0,1%), 1,7%
Франсабанк,
Верный расчет плюс
12 месяцев
1,4% (-), 1,4%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,8% (+0,2%), 1%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
2,1% (+0,1%), 2,2%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев
1,8% (-0,3%), 1,5%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев
1,75% (-), 1,75%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней
1,4% (-), 1,4%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней
0,4% (-), 0,4%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев
1,3% (-), 1,3%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев
2,0% (-0,4%), 1,6%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев
0,7% (-), 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней
0,3% (-), 0,3%
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев
1,7% (-0,8%), 0,9%
Банк Решение,
Online-решение на 12 месяцев
1% (+1,3%), 2,4%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев
1,9% (-0,4%), 1,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев
1% (-), 1%
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Стабильный доход на 12 месяцев
1,4% (-), 1,4%
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев (отзывный)
0,1% (-), 0,1%
Статусбанк,
Бережливые бабки на 13 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней (отзывный)
0,5% (-), 0,5%
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев
1,8% (-0,1%), 1,7%
Франсабанк,
Верный расчет плюс на 12 месяцев
1,4% (-), 1,4%
Цептер Банк,
Smart Стандарт на 1 месяц
0,8% (+0,2%), 1%
Цептер Банк,
Smart Люкс на 12 месяцев
2,1% (+0,1%), 2,2%
Вклады в евро
В сегменте евро, как обычно, тихо, мирно и без драматизма. Разве что Банк БелВЭБ, например, который махом забрал 0,6% годовых у интересного для вкладчиков депозита.
Самая высокая ставка по вкладу в евро на год — 1,45% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,6% годовых. Оба депозита безотзывные, оба — в Цептер Банке.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
0,7% (-), 0,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный
13 месяцев
0,8% (-0,6%), 0,2%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Мини
35 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение»
13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс
12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный
12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Приорбанк,
Выше.net (отзывный)
12 месяцев
0,1% (-), 0,1%
РРБ Банк,
Infinite
12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт (отзывный)
35 дней
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
0,7% (-0,1%), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Smart Стандарт
1 месяц
0,5% (+0,1%), 0,6%
Цептер Банк,
Smart Люкс
12 месяцев
1,6% (-0,15%), 1,45%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее на 12 месяцев
0,3% (-), 0,3%
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter на 13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 370 дней
0,7% (-), 0,7%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности на 35 дней
0,2% (-), 0,2%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев
0,55% (-), 0,55%
Банк БелВЭБ,
Персональный на 13 месяцев
0,8% (-0,6%), 0,2%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 13 месяцев
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Мини на 35 дней
0,1% (-), 0,1%
БТА Банк,
БТА Рекордный на 12 месяцев
0,6% (-), 0,6%
Банк Решение,
«Online-решение» на 13 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев
1,2% (-), 1,2%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
МТБанк,
Актуальный на 12 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Paritetbank,
Стабильный доход на 12 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Приорбанк,
Выше.net на 12 месяцев (отзывный)
0,1% (-), 0,1%
РРБ Банк,
Infinite на 12 месяцев
0,01% (-), 0,01%
Технобанк,
е-Спринт на 35 дней (отзывный)
0,3% (-), 0,3%
Технобанк,
Отличный на 12 месяцев
0,7% (-0,1%), 0,6%
Франсабанк,
Верный расчет на 12 месяцев
1% (-), 1%
Цептер Банк,
Smart Стандарт на 1 месяц
0,5% (+0,1%), 0,6%
Цептер Банк,
Smart Люкс на 12 месяцев
1,6% (-0,15%), 1,45%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля стоит обратить внимание на изменившиеся в положительную для вкладчиков сторону:
РРБ-Банк — добавил 1% годовых ко вкладу на 13 месяцев.
Не самые приятные новости для тех, кто хотел отнести российские рубли в Банк БелВЭБ, — он сократил ставку по годовому депозиту на 1%.
Самая высокая ставка по вкладу в российских рублях на год — 6,2% годовых (предлагает его Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — а такой вклад в данном сегменте остался один — 2,5% годовых (Белагропромбанк). Оба депозита безотзывные.
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13 месяцев
5,4% (-), 5,4%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12 месяцев
5,75% (-), 5,75%
РРБ Банк,
Безотзывный на 13 месяцев
13 месяцев
3,5% (+1%), 4,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
370 дней
5,3% (+0,7%), 6%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
35 дней
2,5% (-), 2,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
4,75% (-), 4,75%
Банк БелВЭБ,
Персональный
12 месяцев
6,5% (-1%), 5,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
13 месяцев
6,0% (-), 6,0%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
12 месяцев
4,5% (-), 4,5%
БТА Банк,
БТА Рекордный
12 месяцев
5,8% (-0,3%), 5,5%
Банк Решение,
Формула успеха
13 месяцев
5,5% (-), 5,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
13 месяцев
4% (-), 4%
Paritetbank,
Стабильный доход
12 месяцев
5,8% (-0,5%), 5,3%
Приорбанк,
Пять звёзд (отзывный)
12 месяцев
3% (-), 3%
Технобанк,
Отличный
12 месяцев
5,8% (-), 5,8%
Франсабанк,
Верный расчет
12 месяцев
5,8% (-), 5,8%
Цептер Банк,
Цептер Этюд
12 месяцев
6,2% (-), 6,2%
Банк, вклад, срок размещения
Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня