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Ставки по коротким депозитам в валюте перестали массово падать. На что обратить внимание вкладчикам

07.02.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сравнении с началом года ставки по коротким депозитам в инвалюте прекратили массовое падение и теперь будто затаились. Вкладчикам такая ситуация на руку, а потому FINANCE.TUT.BY изучил февральские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и в каждом из банков выбрал самое выгодное предложение.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

Цептер Банк выпустил линейку депозитов Smart и на фоне этого события вклады на некоторые сроки стали чуть выгоднее. Например, в долларовом сегменте, вклад на месяц стал выгоднее на 0,2% годовых, вклад на год — на 0,1% годовых.

Также в долларовом сегменте три банка, которые подняли ставки по годовым депозитам в прошлом месяце, пошли на попятную:

  • Банк БелВЭБ и Идея Банк забрали у вкладчиков 0,4% годовых (в прошлом месяце было +0,2% в обоих банках);
  • обозначили свои позиции БТА Банк, который снизил ставку на 0,8% по годовому вкладу, и Банк Решение, который добавил к ставке аж 1,3% годовых. Последний забирал у вкладчиков в прошлом месяце 0,9% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу в долларах на год — 2,4% годовых (Банк Решение), самая высокая по вкладу на месяц — 1% годовых (Цептер Банк). Оба вклада безотзывные.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Infinite

 12 месяцев 0,01% (-), 0,01%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 1,8% (-0,3%), 1,5%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 1,75% (-), 1,75%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

1,4% (-), 1,4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,4% (-), 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

2,0% (-0,4%), 1,6%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,7% (-), 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,3% (-), 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

1,7% (-0,8%), 0,9%

Банк Решение,

Online-решение

12 месяцев

1% (+1,3%), 2,4%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,9% (-0,4%), 1,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

1,4% (-), 1,4%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

Статусбанк,

Бережливые бабки

13 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

1,8% (-0,1%), 1,7%

Франсабанк,

Верный расчет плюс

12 месяцев

1,4% (-), 1,4%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

0,8% (+0,2%), 1%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

2,1% (+0,1%), 2,2%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев

 0,01% (-), 0,01%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев

 1,8% (-0,3%), 1,5%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 1,75% (-), 1,75%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

1,4% (-), 1,4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

0,4% (-), 0,4%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

1,3% (-), 1,3%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев

2,0% (-0,4%), 1,6%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

0,7% (-), 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней

0,3% (-), 0,3%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

1,7% (-0,8%), 0,9%

Банк Решение,

Online-решение на 12 месяцев

1% (+1,3%), 2,4%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев

1,9% (-0,4%), 1,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев

1% (-), 1%

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Стабильный доход на 12 месяцев

1,4% (-), 1,4%

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев (отзывный)

0,1% (-), 0,1%

Статусбанк,

Бережливые бабки на 13 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней (отзывный)

0,5% (-), 0,5%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

1,8% (-0,1%), 1,7%

Франсабанк,

Верный расчет плюс на 12 месяцев

1,4% (-), 1,4%

Цептер Банк,

Smart Стандарт на 1 месяц

0,8% (+0,2%), 1%

Цептер Банк,

Smart Люкс на 12 месяцев

2,1% (+0,1%), 2,2%

Вклады в евро

В сегменте евро, как обычно, тихо, мирно и без драматизма. Разве что Банк БелВЭБ, например, который махом забрал 0,6% годовых у интересного для вкладчиков депозита.

Самая высокая ставка по вкладу в евро на год — 1,45% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,6% годовых. Оба депозита безотзывные, оба — в Цептер Банке.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 0,3% (-), 0,3%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 13 месяцев 0,1% (-), 0,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

0,7% (-), 0,7%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный

13 месяцев

0,8% (-0,6%), 0,2%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини

35 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение»

13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс

12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный

12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Приорбанк,

Выше.net (отзывный)

12 месяцев

0,1% (-), 0,1%

РРБ Банк,

Infinite

12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт (отзывный)

35 дней

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

0,7% (-0,1%), 0,6%

Франсабанк,

Верный расчет

12 месяцев

1% (-), 1%

Цептер Банк,

Smart Стандарт

1 месяц

0,5% (+0,1%), 0,6%

Цептер Банк,

Smart Люкс

12 месяцев

1,6% (-0,15%), 1,45%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 0,3% (-), 0,3%

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter на 13 месяцев

 0,1% (-), 0,1%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

0,7% (-), 0,7%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

0,2% (-), 0,2%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

0,55% (-), 0,55%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 13 месяцев

0,8% (-0,6%), 0,2%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Мини на 35 дней

0,1% (-), 0,1%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

0,6% (-), 0,6%

Банк Решение,

«Online-решение» на 13 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев

1,2% (-), 1,2%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

МТБанк,

Актуальный на 12 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Paritetbank,

Стабильный доход на 12 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Приорбанк,

Выше.net на 12 месяцев (отзывный)

0,1% (-), 0,1%

РРБ Банк,

Infinite на 12 месяцев

0,01% (-), 0,01%

Технобанк,

е-Спринт на 35 дней (отзывный)

0,3% (-), 0,3%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

0,7% (-0,1%), 0,6%

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев

1% (-), 1%

Цептер Банк,

Smart Стандарт на 1 месяц

0,5% (+0,1%), 0,6%

Цептер Банк,

Smart Люкс на 12 месяцев

1,6% (-0,15%), 1,45%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля стоит обратить внимание на изменившиеся в положительную для вкладчиков сторону:

Не самые приятные новости для тех, кто хотел отнести российские рубли в Банк БелВЭБ, — он сократил ставку по годовому депозиту на 1%.

Самая высокая ставка по вкладу в российских рублях на год — 6,2% годовых (предлагает его Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — а такой вклад в данном сегменте остался один — 2,5% годовых (Белагропромбанк). Оба депозита безотзывные.

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 13 месяцев 5,4% (-), 5,4%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12 месяцев 5,75% (-), 5,75%

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 13 месяцев 3,5% (+1%), 4,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

370 дней

5,3% (+0,7%), 6%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

35 дней

2,5% (-), 2,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

4,75% (-), 4,75%

Банк БелВЭБ,

Персональный

12 месяцев

6,5% (-1%), 5,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

13 месяцев

6,0% (-), 6,0%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный

12 месяцев

5,8% (-0,3%), 5,5%

Банк Решение,

Формула успеха

13 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

13 месяцев

4% (-), 4%

Paritetbank,

Стабильный доход

12 месяцев

5,8% (-0,5%), 5,3%

Приорбанк,

Пять звёзд (отзывный)

12 месяцев

3% (-), 3%

Технобанк,

Отличный

12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет

12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд

12 месяцев

6,2% (-), 6,2%

Банк, вклад, срок размещения

Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 13 месяцев

 5,4% (-), 5,4%

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее на 12 месяцев

 5,75% (-), 5,75%

РРБ Банк,

Безотзывный на 13 месяцев

 3,5% (+1%), 4,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 370 дней

5,3% (+0,7%), 6%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 35 дней

2,5% (-), 2,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев

4,75% (-), 4,75%

Банк БелВЭБ,

Персональный на 12 месяцев

6,5% (-1%), 5,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 13 месяцев

6,0% (-), 6,0%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 12 месяцев

4,5% (-), 4,5%

БТА Банк,

БТА Рекордный на 12 месяцев

5,8% (-0,3%), 5,5%

Банк Решение,

Формула успеха на 13 месяцев

5,5% (-), 5,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 13 месяцев

4% (-), 4%

Paritetbank,

Стабильный доход на 12 месяцев

5,8% (-0,5%), 5,3%

Приорбанк,

Пять звёзд на 12 месяцев (отзывный)

3% (-), 3%

Технобанк,

Отличный на 12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет на 12 месяцев

5,8% (-), 5,8%

Цептер Банк,

Цептер Этюд на 12 месяцев

6,2% (-), 6,2%
 
 
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Вкладчикам такая ситуация на руку, а потому FINANCE.TUT.BY изучил февральские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и в каждом из банков выбрал...
 
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