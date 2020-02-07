Ставки по коротким депозитам в валюте перестали массово падать. На что обратить внимание вкладчикам

Источник материала: Tut.by

В сравнении с началом года ставки по коротким депозитам в инвалюте прекратили массовое падение и теперь будто затаились. Вкладчикам такая ситуация на руку, а потому FINANCE.TUT.BY изучил февральские ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год и в каждом из банков выбрал самое выгодное предложение.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вклады в долларах

Цептер Банк выпустил линейку депозитов Smart и на фоне этого события вклады на некоторые сроки стали чуть выгоднее. Например, в долларовом сегменте, вклад на месяц стал выгоднее на 0,2% годовых, вклад на год — на 0,1% годовых.

Также в долларовом сегменте три банка, которые подняли ставки по годовым депозитам в прошлом месяце, пошли на попятную:

Банк БелВЭБ и Идея Банк забрали у вкладчиков 0,4% годовых (в прошлом месяце было +0,2% в обоих банках);

и забрали у вкладчиков 0,4% годовых (в прошлом месяце было +0,2% в обоих банках); обозначили свои позиции БТА Банк , который снизил ставку на 0,8% по годовому вкладу, и Банк Решение , который добавил к ставке аж 1,3% годовых. Последний забирал у вкладчиков в прошлом месяце 0,9% годовых.

Самая высокая ставка по вкладу в долларах на год — 2,4% годовых (Банк Решение), самая высокая по вкладу на месяц — 1% годовых (Цептер Банк). Оба вклада безотзывные.

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 1,8% (-0,3%), 1,5% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 1,75% (-), 1,75% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 1,4% (-), 1,4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,4% (-), 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 2,0% (-0,4%), 1,6% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,7% (-), 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,3% (-), 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 1,7% (-0,8%), 0,9% Банк Решение, Online-решение 12 месяцев 1% (+1,3%), 2,4% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,9% (-0,4%), 1,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 1,4% (-), 1,4% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% Статусбанк, Бережливые бабки 13 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,5% (-), 0,5% Технобанк, Отличный 12 месяцев 1,8% (-0,1%), 1,7% Франсабанк, Верный расчет плюс 12 месяцев 1,4% (-), 1,4% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,8% (+0,2%), 1% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 2,1% (+0,1%), 2,2%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев 1,8% (-0,3%), 1,5% Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 1,75% (-), 1,75% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 1,4% (-), 1,4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 0,4% (-), 0,4% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 1,3% (-), 1,3% Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев 2,0% (-0,4%), 1,6% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 0,7% (-), 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% БТА Банк, БТА Мини на 35 дней 0,3% (-), 0,3% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 1,7% (-0,8%), 0,9% Банк Решение, Online-решение на 12 месяцев 1% (+1,3%), 2,4% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев 1,9% (-0,4%), 1,5% Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев 1% (-), 1% МТБанк, Актуальный на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Стабильный доход на 12 месяцев 1,4% (-), 1,4% Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев (отзывный) 0,1% (-), 0,1% Статусбанк, Бережливые бабки на 13 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт на 35 дней (отзывный) 0,5% (-), 0,5% Технобанк, Отличный на 12 месяцев 1,8% (-0,1%), 1,7% Франсабанк, Верный расчет плюс на 12 месяцев 1,4% (-), 1,4% Цептер Банк, Smart Стандарт на 1 месяц 0,8% (+0,2%), 1% Цептер Банк, Smart Люкс на 12 месяцев 2,1% (+0,1%), 2,2%

Вклады в евро

В сегменте евро, как обычно, тихо, мирно и без драматизма. Разве что Банк БелВЭБ , например, который махом забрал 0,6% годовых у интересного для вкладчиков депозита.

Самая высокая ставка по вкладу в евро на год — 1,45% годовых, самая высокая по вкладу на месяц — 0,6% годовых. Оба депозита безотзывные, оба — в Цептер Банке .

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 0,7% (-), 0,7% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный 13 месяцев 0,8% (-0,6%), 0,2% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Мини 35 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 0,5% (-), 0,5% Приорбанк, Выше.net (отзывный) 12 месяцев 0,1% (-), 0,1% РРБ Банк, Infinite 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт (отзывный) 35 дней 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 0,7% (-0,1%), 0,6% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 1% (-), 1% Цептер Банк, Smart Стандарт 1 месяц 0,5% (+0,1%), 0,6% Цептер Банк, Smart Люкс 12 месяцев 1,6% (-0,15%), 1,45%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 0,3% (-), 0,3% Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter на 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 0,7% (-), 0,7% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 0,2% (-), 0,2% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 0,55% (-), 0,55% Банк БелВЭБ, Персональный на 13 месяцев 0,8% (-0,6%), 0,2% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Мини на 35 дней 0,1% (-), 0,1% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 0,6% (-), 0,6% Банк Решение, «Online-решение» на 13 месяцев 0,5% (-), 0,5% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн плюс на 12 месяцев 1,2% (-), 1,2% Банк Дабрабыт, Шчодры на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% МТБанк, Актуальный на 12 месяцев 0,25% (-), 0,25% Paritetbank, Стабильный доход на 12 месяцев 0,5% (-), 0,5% Приорбанк, Выше.net на 12 месяцев (отзывный) 0,1% (-), 0,1% РРБ Банк, Infinite на 12 месяцев 0,01% (-), 0,01% Технобанк, е-Спринт на 35 дней (отзывный) 0,3% (-), 0,3% Технобанк, Отличный на 12 месяцев 0,7% (-0,1%), 0,6% Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев 1% (-), 1% Цептер Банк, Smart Стандарт на 1 месяц 0,5% (+0,1%), 0,6% Цептер Банк, Smart Люкс на 12 месяцев 1,6% (-0,15%), 1,45%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля стоит обратить внимание на изменившиеся в положительную для вкладчиков сторону:

Белагропромбанк добавил 0,7% годовых ко вкладу на 370 дней;

добавил 0,7% годовых ко вкладу на 370 дней; РРБ-Банк — добавил 1% годовых ко вкладу на 13 месяцев.

Не самые приятные новости для тех, кто хотел отнести российские рубли в Банк БелВЭБ , — он сократил ставку по годовому депозиту на 1%.

Самая высокая ставка по вкладу в российских рублях на год — 6,2% годовых (предлагает его Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — а такой вклад в данном сегменте остался один — 2,5% годовых (Белагропромбанк). Оба депозита безотзывные.

Банк, вклад Срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12 месяцев 5,75% (-), 5,75% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 13 месяцев 3,5% (+1%), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 370 дней 5,3% (+0,7%), 6% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 4,75% (-), 4,75% Банк БелВЭБ, Персональный 12 месяцев 6,5% (-1%), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор 13 месяцев 6,0% (-), 6,0% БПС-Сбербанк, Сохраняй 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный 12 месяцев 5,8% (-0,3%), 5,5% Банк Решение, Формула успеха 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 13 месяцев 4% (-), 4% Paritetbank, Стабильный доход 12 месяцев 5,8% (-0,5%), 5,3% Приорбанк, Пять звёзд (отзывный) 12 месяцев 3% (-), 3% Технобанк, Отличный 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Франсабанк, Верный расчет 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Цептер Банк, Цептер Этюд 12 месяцев 6,2% (-), 6,2%

Банк, вклад, срок размещения Ставка в январе (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 13 месяцев 5,4% (-), 5,4% Белорусский народный банк, Вклад в будущее на 12 месяцев 5,75% (-), 5,75% РРБ Банк, Безотзывный на 13 месяцев 3,5% (+1%), 4,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 370 дней 5,3% (+0,7%), 6% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 35 дней 2,5% (-), 2,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-Тренд на 12 месяцев 4,75% (-), 4,75% Банк БелВЭБ, Персональный на 12 месяцев 6,5% (-1%), 5,5% Белинвестбанк, Личный выбор на 13 месяцев 6,0% (-), 6,0% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 12 месяцев 4,5% (-), 4,5% БТА Банк, БТА Рекордный на 12 месяцев 5,8% (-0,3%), 5,5% Банк Решение, Формула успеха на 13 месяцев 5,5% (-), 5,5% Банк Дабрабыт, Шчодры на 13 месяцев 4% (-), 4% Paritetbank, Стабильный доход на 12 месяцев 5,8% (-0,5%), 5,3% Приорбанк, Пять звёзд на 12 месяцев (отзывный) 3% (-), 3% Технобанк, Отличный на 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Франсабанк, Верный расчет на 12 месяцев 5,8% (-), 5,8% Цептер Банк, Цептер Этюд на 12 месяцев 6,2% (-), 6,2%