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Российский эксперт: Беларусь останется без дешевого бензина

07.02.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем Беларуси грозит провал переговоров с Россией?

7 февраля должна состоять встреча между белорусским лидером и президентом России Владимиром Путиным, на которую многое поставлено, отметил в интервью "Взгляду" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Перед Новым годом была информация, что у Беларуси имелся запас нефти для НПЗ примерно на два месяца. И сейчас эти запасы как раз заканчиваются. Поэтому Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным будет решать судьбоносный вопрос», — отметил он.

По мнению эксперта, если договориться не удастся, то Беларуси грозит рост цен на бензин, который также может коснуться и Украины, куда страна продает нефтепродукты.

«В Беларуси довольно низкие цены на бензин для страны, которая не перерабатывает собственную нефть. Если ситуация не сдвинется с места, то рентабельность нефтепереработки Беларуси снизится и цены на бензин вырастут», — говорит Юшков.

Эксперт прогнозирует рост цен на бензин, даже если Беларусь найдет сырье у альтернативного поставщика, так как оно будет дороже российской нефти.

«Лукашенко воспринимает ситуацию как красную черту — если сейчас не остановить потери от налогового маневра, то дальше будет все хуже и хуже. И надо будет повышать цены на нефтепродукты. А повышать цены в сельскохозяйственной Беларуси опасно, особенно когда летом хотят устроить выборы. Поэтому Лукашенко так пытается отстоять интересы Беларуси», — считает эксперт ФНЭБ.


По его словам, Александр Лукашенко пытается создать впечатление, что российские компании хотят продавать в Беларусь нефть дороже, чем продают в Европу. Однако Россия по-прежнему предлагает Беларусь нефть по цене ниже мировой. В 2020 году скидка примерно на четыре доллара меньше - это не то чтобы щедро.

«Лукашенко понимает, что если это сейчас не остановить, то через четыре года налоговый маневр приведет к тому, что российская нефть будет для них уже реально по мировым ценам. Более дорогая нефть приводит к снижению рентабельности белорусских НПЗ и снижению доходов белорусского бюджета», — говорит Игорь Юшков

Он также отметил, что России сейчас невыгодно идти на уступки Беларуси.

«Если мы пойдем на уступки, то это будет некрасиво с точки зрения имиджа. И непонятно, ради чего идти навстречу Минску, какие профиты получит Россия?» — говорит Игорь Юшков. 
 
Теги: Минск
 
 
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Чем Беларуси грозит провал переговоров с Россией?
 
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