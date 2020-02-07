Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6% до $9,2 млрд

Источник материала: Myfin

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За январь 2020 года золотовалютные резервы снизились на $150,4 млн, или на 1,6%.

Как отметили в Нацбанке, снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.