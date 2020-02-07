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Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6% до $9,2 млрд
Источник материала: Myfin
За январь 2020 года
Как отметили в Нацбанке, снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
Источник: Myfin.by
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Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $9 243,1 млн в эквиваленте. Об этом сообщили в Национальном банке.
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