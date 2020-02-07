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Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1,6% до $9,2 млрд

07.02.2020 10:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

За январь 2020 года золотовалютные резервы снизились на $150,4 млн, или на 1,6%.

Как отметили в Нацбанке, снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $556 млн.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи облигаций Минфина, номинированных в иностранной валюте, а также покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля, по предварительным данным, составили $9 243,1 млн в эквиваленте. Об этом сообщили в Национальном банке.
 
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