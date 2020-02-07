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«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка работ знаменитого российского художника Никаса Сафронова «Меняя реальность» открывается в Могилеве. Поддержать проект приехал и сам автор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне художник посетил Могилевский колледж искусств, где встретился с юными художниками. Разговор на равных. Никас Сафронов не только оценивал мастерство и талант своих собеседников. Со студентами состоялась душевная беседа – говорили о целях и поиске себя в современном искусстве.
Мнение молодых людей, подчеркнул мэтр, для него имеет значение. К слову, лучших художник отметил памятными подарками.
Мария Стригун, студентка Могилёвского государственного колледжа искусств:
Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации:
Выставка «Меняя реальность» – это собрание картин разного времени и направлений. Экспозиция разместилась в музее Павла Масленикова. Представлены более 70 живописных и графических работ различных периодов творчества художника.
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«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова
Новости Беларуси. Выставка работ знаменитого российского художника Никаса Сафронова «Меняя реальность» открывается в Могилеве. Поддержать проект приехал и сам...
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