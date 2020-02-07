ЧП в Бресте: горел ледовый дворец. Внутри были люди

Сегодня глубокой ночью серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Бресте.
Горел ледовый дворец. Сообщение о пожаре спасатели получили 7 февраля в 2 часа 21 минуту ночи.
В пресс-службе Брестского областного управления
Об инциденте стало известно благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации.
Когда на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже дворца наблюдалось плотное задымление.
В момент пожара в здании находились три человека – оператор-диспетчер, дежурный электрик и машинист холодильных установок. Они самостоятельно вышли наружу. Никто из граждан, к счастью, не пострадал.
По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием, – проинформировали в региональном МЧС.
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Но к тому моменту огонь уничтожил два комплекта формы и повредил другие вещи.
Кроме того, было закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате. Пострадавших, как уже сообщалось, нет.
Фото, видео: Брестское областное управление МЧС