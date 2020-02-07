ЧП в Бресте: горел ледовый дворец. Внутри были люди

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня глубокой ночью серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Бресте.

Горел ледовый дворец. Сообщение о пожаре спасатели получили 7 февраля в 2 часа 21 минуту ночи.





В пресс-службе Брестского областного управления МЧС уточнили, что возгорание произошло в одной из комнат здания ледового дворца спорта ГУ «Хоккейный клуб «Брест», расположенного на улице Московской.

Об инциденте стало известно благодаря сработавшей автоматической пожарной сигнализации.

Когда на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС, на первом этаже дворца наблюдалось плотное задымление.





В момент пожара в здании находились три человека – оператор-диспетчер, дежурный электрик и машинист холодильных установок. Они самостоятельно вышли наружу. Никто из граждан, к счастью, не пострадал.

По предварительной информации, в раздевалке была оставлена включенной электротепловая пушка: от направленного потока теплого воздуха на спортивную форму произошло ее оплавление с последующим возгоранием, – проинформировали в региональном МЧС.

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Но к тому моменту огонь уничтожил два комплекта формы и повредил другие вещи.

Кроме того, было закопчено 23 комплекта формы, стены и потолок в комнате. Пострадавших, как уже сообщалось, нет.

Фото, видео: Брестское областное управление МЧС